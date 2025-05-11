广西友谊关出入境边防检查站10日介绍，今年以来，截至5月9日，广西凭祥市查验出入境货运车辆已累计突破30万辆次，同比增长约19.3%。

凭祥市位于广西西南部，与越南谅山省接壤，是中越贸易的重要枢纽，素有“中国南大门”之称。凭祥市拥有友谊关口岸和凭祥口岸两个国家一类口岸，以及多个附属通道及边民通道，是广西拥有口岸数量最多、种类最全、规模最大的边境口岸城市之一。

得益于出入境便利化政策，中越贸易往来持续升温，今年以来，凭祥市出入境货运车流量呈现迅猛增长态势。

友谊关边检站执勤二队民警叶子介绍，该站持续推广使用出入境车辆无纸化电子申报，深度运用出入境车辆快捷通关系统2.0版，借助大数据分析、自动比对等智能化技术，实现车辆快速查验、高效验放。边检部门还灵活调整勤务，增加延时通关频次，保障通关需求。

中国籍货车司机罗锰每天多次往返中越两国口岸。罗锰称，货运边检单车检查时间缩短75%，刷证件、按指纹，15秒快捷过卡口，即便在高峰期，货物也可以“丝滑”通关。

目前，中国首个跨境智慧口岸中越友谊关—友谊智慧口岸中方段正在进行大型设备与信息化系统联调联试，广西正积极推动越方项目尽早与中方项目互联互通试运行。

跨境产业链放大资源汇聚效应，带动凭祥市从“通道经济”升级为“产业经济”。今年以来，凭祥市新设立10家加工生产企业、155家进出口公司。 (杨陈 刘宇昕)

(责编：王仁宏、陈键)

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