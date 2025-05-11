科技日报讯 （记者谢开飞 通讯员严超）近日，全国知识产权宣传周福建分会场活动在福建省福州市举办。记者从会上获悉，2024年，该省推动专利密集型产品备案2.2万件，备案量居全国第一。

福建省市场监管局（知识产权局）相关负责人介绍，2024年，福建省盘点存量专利3.7万件，支持建设5个高校院所和10个产业（区域）知识产权运营中心。超1.5万家企业注册专利盘活系统，入库国家专利产业化样板企业381家。2024年福建省专利授权超12万件，高价值发明专利突破4万件，专利转让许可1.45万次，惠及超1.1万家企业，知识产权质押融资达114.58亿元；推进重点产业知识产权强链增效，指导梳理15条重点产业链，围绕六大重点产业发布16个技术领域专利池。

同时，福建省市场监管局（知识产权局）持续推进知识产权保护体系建设，新获批筹建厦门市知识产权保护中心、德化（陶瓷）快速维权中心；发起设立全国协作范围最广的“益企维”知识产权保护联盟，覆盖18个省57家单位，开展知识产权协同保护651次。福建省版权局以泉州市鲤城区入选中宣部2024年民间文艺版权保护与促进试点地区为契机，将民间文艺版权保护与促进列入规划等。

(责编：王仁宏、陈键)

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