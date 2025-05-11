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蹚出自主三代核电创新路

2025年05月11日09:05 | 来源：科技日报
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　　福建福清兴华湾畔，海风劲吹。沿着海岸线望去，福清核电基地6台机组巍然矗立。其中，5、6号机组安全壳上方那一圈水泥“头箍”，让人一眼认出，这是我国自主三代核电“华龙一号”。

　　10年前的2015年5月7日，福清核电基地“华龙一号”全球首堆浇筑第一罐混凝土，中国自主三代核电从这里出发走向世界。

　　5月8日，在“华龙一号”全球首堆开工建设10周年之际，记者探访“华龙一号”全球首堆，重温中国自主三代核电创新征程。

　　没有经验就自己探索

　　关于自主三代核电，中国核电人想了很久。

　　1997年的一个午后，在距离四川成都百余公里的山坳中，二十几名科研人员在讨论中国自主百万千瓦核电设计方案时，首次提出了“177堆芯”的设计方案，“华龙一号”雏形渐露。

　　2010年，中核集团启动“华龙一号”前身ACP1000的研发工作。2011年，日本福岛核事故带来惨痛教训，我国要求新建机组必须满足国际最高安全标准。中国核电人横下一条心，决定加快研发具有自主知识产权、安全性更高的三代核电。

　　2014年，ACP1000通过国际原子能机构反应堆通用设计审查，随后正式定名为“华龙一号”。一年后的2015年5月7日，“华龙一号”全球首堆落地福清核电基地，正式开工建设。

　　纵观全球三代核电，“首堆必拖”是建设工程挥之不去的“魔咒”。

　　“华龙一号”作为我国自主三代核电，首堆是先锋中的先锋，毫无经验可供参考。“拖”，似乎成了必然。

　　“‘华龙一号’示范工程的使命就是要为我国自主三代核电蹚出一条路。”福清核电总工程师贾玉强说，“华龙一号”首堆应用的“三新”（新设计、新设备、新厂家）设备约占27%，这些尚未经历过实战检验的设备给安装调试带来巨大挑战。

　　曾参与过“华龙一号”首堆调试工作的现任福清核电维修三处党总支书记尤兵记得，调试期间，某国产重要水泵出现转速波动过大，“这个问题困扰了大家几个月的时间，谁都没有经验，厂家来了也说解决不了。”

　　为了不耽误工程进度，尤兵决定带领团队自己干。他和团队将整个设备进行庖丁解牛式地逐项拆解，挨个进行理论分析和试验验证，最终成功找出问题并予以解决。“我们现在可能比厂家还要了解他们的设备！”尤兵颇感自豪。

　　作为中国自主三代核电的开路者，小到一个国产阀门替代，大到整个核电站数字控制系统安装调试，“华龙一号”面临的都是新问题，向前迈出的每一步都是中国核电的新突破。

　　2021年1月30日，“华龙一号”全球首堆正式投入商业运行。68.7个月的建设周期，也让“华龙一号”首堆成为全球唯一按计划建成的三代核电机组，创造了全球三代核电建设的最佳业绩。

　　播撒批量化建设的“种子”

　　今年4月底，国务院常务会议审议核准浙江三门三期工程等核电项目。本次获准的新核电机组中，有8台机组采用“华龙一号”技术。截至目前，“华龙一号”国内外在运、核准在建机组总数达41台，已成为全球在运、核准在建机组总数最多的三代核电。

　　十年间，“华龙一号”迈入批量化、规模化建设阶段。

　　“这离不开‘华龙一号’示范工程建设中积累的宝贵经验和培养出的大批人才。”贾玉强形容，这些经验、人才就像“种子”，撒向全国各地，让更多“华龙一号”落地生根。

　　“华龙一号”首堆调试时遭遇的水泵转速波动问题，后来也困扰着其他“华龙一号”机组。

　　“我们有经验，所以都找我们帮忙。”尤兵带着团队奔赴多个“华龙一号”建设现场，将积累的经验倾囊相授，并就反复出现的问题形成了系统化解决方案，让建设过程少走弯路。

　　自2020年以来，“华龙一号”示范工程已向国内外“华龙一号”项目和其他新建核电项目输出人才超400人，编制发布“华龙一号”运行规程共14类12000份，推出中英文标准化管理手册等一系列管理创新成果，涵盖“华龙一号”工程建设、调试、生产运行等全链条，有力助推“华龙一号”批量化、规模化建设。

　　在距离福清200余公里的福建漳州，漳州核电二期工程现场热火朝天，4台“华龙一号”机组正拔地而起。相比十年前，如今的“华龙一号”施工现场少了人来人往，多了随处可见的传感器、摄像头。借助中核工程构建起的现场施工管理信息系统，施工管理人员坐在大屏幕前就可对施工现场了如指掌。

　　今天再走近“华龙一号”全球首堆，银灰色的混凝土安全壳“容颜”不改，但其“内心世界”已是焕然一新。

　　“我们在各类设备上加装了多种传感器，收集设备运行数据，借助布设的5G专网，可以将数据实时传回。”贾玉强介绍，福清核电与中核武汉合作，先后打造出“华龙一号”三维数字孪生系统、反应堆在线仿真系统和核电站智能诊断及预测分析系统等，大大提升了核电站运维效能，一个数字化的“华龙一号”即将诞生。

　　“我们希望今年年底在‘华龙一号’上推出全国首个完整的核电站数字孪生成果！”贾玉强对这个目标充满信心。（记者 都 芃）

(责编：王仁宏、陈键)
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