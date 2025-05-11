新华社北京5月11日电 题：前四月全国铁路建设高效推进 完成固定资产投资1947亿元

新华社记者樊曦

5月，广东梅州，龙龙高铁武梅段黄莆隧道施工现场，50余名中铁二十五局建设者抢抓施工黄金期，推进隧道建设。黄莆隧道临近既有漳龙线，地质条件复杂，是标段重难点工程。武梅段建成后，龙龙高铁将实现全线贯通，成为连接闽粤两省的又一条高铁通道。

今年以来，我国多地铁路项目建设有序推进。记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至4月，全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5.3%，充分发挥了铁路建设投资对经济的拉动作用，积极为经济持续回升向好注入新动能。

前四月，铁路部门以联网、补网、强链为重点，优化施工组织，强化安全质量、生态环保、工程投资控制，优质高效推进铁路工程建设，多个铁路建设项目取得积极进展。

在甘肃，由中铁十八局参建的兰合铁路完成首孔箱梁架设，标志着兰合铁路进入全线箱梁架设施工阶段。在天津，由中铁十四局承建的“千里海河高铁第一隧”津潍高铁津沽海河隧道建设有序推进，最大开挖直径达13.8米的盾构机下穿海河，即将突破5000米掘进大关。在贵州，黄百铁路贵州段最长大桥羊架河特大桥工地上，200多名中铁二十三局建设者持续推进大桥墩身作业。羊架河特大桥全长2428米，最高墩高达117米，是黄百铁路重难点工程。在江苏，由中铁十一局承建的沪渝蓉高铁控制性工程通泰扬特大桥跨古马干河连续梁顺利合龙，成功跨越既有河流等重大风险源。在广东，由中铁十六局承建的珠肇高铁石苑特大桥连续梁顺利合龙，标志着工程全面进入桥梁上部结构施工阶段，珠肇高铁珠江段建设取得重要进展。

国铁集团相关部门负责人表示，下一步，国铁集团将进一步科学有序推进铁路规划建设，切实提高投资效益，提升现代化铁路网整体效能，加快构建现代化铁路基础设施体系，确保如期完成铁路“十四五”规划目标任务。

(责编：白宇、卫嘉)

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