四川安岳县持续打造特色产业全产业链

本报记者 王永战

花开时节，柠檬飘香。

位于四川省安岳县的鑫柠乐果业有限公司车间内，一颗颗金黄色的柠檬“坐”上传送带，依次落入纸箱，随即被打包、装车。

“这批柠檬将陆续发往哈萨克斯坦、沙特阿拉伯等国家和地区。”公司负责人蒋雄介绍，“2024年我们销售柠檬1.7万吨，其中自营出口产值2000万元。”

2023年7月，习近平总书记在四川考察时指出：“要在产业发展、乡村建设、乡村治理等方面，聚焦群众反映强烈、能抓得住、抓几年就能见到成效的几件事，集中资源，加快突破，形成标志性成果。”

安岳县地处四川盆地中部，气候湿润温热，适宜柠檬生长。深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，安岳县从种植、加工到销售全面发力，持续打造柠檬全产业链，助力群众增收。

种好柠檬，现代农业技术赋能。

滴管喷洒，水雾弥漫。安岳县通贤镇，春来润泽柠檬专业合作社的果园里，田间管护方法不断上新。

“去年，我们用无人机喷洒农药、运输果品。”种了十几年柠檬的合作社负责人吴建明今年有了新打算，“升级滴灌设备，到时只需在手机上轻轻一点，滴灌设备就能自动运行。”

太空育种、大棚栽培、综合防控……安岳县不断引进吸收农业前沿技术，为柠檬产业发展插上科技的翅膀。目前，全县柠檬种植规模、产量均占全国的70%以上。

用好柠檬，提高产业附加值。

根据柠檬大小和有无瑕疵，智能生产线将果品分为不同等次，再分发进入包装环节。“通过智能分级销售，柠檬可以满足不同客户需求。”蒋雄介绍这套六通道柠檬筛选分拣设备。

精深加工一度是安岳县柠檬产业短板。当地大力招引柠檬加工企业，开发出果汁、果酒、果醋、化妆品等数十种产品，不断延长产业链。截至目前，全县拥有柠檬加工销售企业500多家，其中有柠檬外经贸出口经营权备案登记企业29户。

要想柠檬卖得好，品牌必须叫得响。

今年1月，拿到中国质量认证中心出具的认证证书，蒋雄对柠檬出口信心更足：“我们已经获得多个国际权威认证。”

推动柠檬产业走向更广阔的市场，安岳县积极链接国内外资源，做好“安岳柠檬”品牌文章。自2019年起，安岳县连续举办5届世界柠檬产业发展大会，吸引全球柠檬产业资源。安岳县还牵头制定柠檬国家标准及行业标准等多项标准，鼓励企业争取国际质量体系认证。

“我们与海关部门合作，推动种植基地备案、农药药残监测等工作前置，确保出口果品质量安全。”安岳县现代农业产业园管理委员会常务副主任田景华说。

一颗柠檬，越卖越远。2024年，安岳县柠檬自营出口产值近1.8亿元，远销30多个国家和地区。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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