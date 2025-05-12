打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

四川安岳县持续打造特色产业全产业链

深耕细作，小小柠檬畅销（发展各具特色的县域经济）

本报记者  王永战
2025年05月12日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　花开时节，柠檬飘香。

　　位于四川省安岳县的鑫柠乐果业有限公司车间内，一颗颗金黄色的柠檬“坐”上传送带，依次落入纸箱，随即被打包、装车。

　　“这批柠檬将陆续发往哈萨克斯坦、沙特阿拉伯等国家和地区。”公司负责人蒋雄介绍，“2024年我们销售柠檬1.7万吨，其中自营出口产值2000万元。”

　　2023年7月，习近平总书记在四川考察时指出：“要在产业发展、乡村建设、乡村治理等方面，聚焦群众反映强烈、能抓得住、抓几年就能见到成效的几件事，集中资源，加快突破，形成标志性成果。”

　　安岳县地处四川盆地中部，气候湿润温热，适宜柠檬生长。深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，安岳县从种植、加工到销售全面发力，持续打造柠檬全产业链，助力群众增收。

　　种好柠檬，现代农业技术赋能。

　　滴管喷洒，水雾弥漫。安岳县通贤镇，春来润泽柠檬专业合作社的果园里，田间管护方法不断上新。

　　“去年，我们用无人机喷洒农药、运输果品。”种了十几年柠檬的合作社负责人吴建明今年有了新打算，“升级滴灌设备，到时只需在手机上轻轻一点，滴灌设备就能自动运行。”

　　太空育种、大棚栽培、综合防控……安岳县不断引进吸收农业前沿技术，为柠檬产业发展插上科技的翅膀。目前，全县柠檬种植规模、产量均占全国的70%以上。

　　用好柠檬，提高产业附加值。

　　根据柠檬大小和有无瑕疵，智能生产线将果品分为不同等次，再分发进入包装环节。“通过智能分级销售，柠檬可以满足不同客户需求。”蒋雄介绍这套六通道柠檬筛选分拣设备。

　　精深加工一度是安岳县柠檬产业短板。当地大力招引柠檬加工企业，开发出果汁、果酒、果醋、化妆品等数十种产品，不断延长产业链。截至目前，全县拥有柠檬加工销售企业500多家，其中有柠檬外经贸出口经营权备案登记企业29户。

　　要想柠檬卖得好，品牌必须叫得响。

　　今年1月，拿到中国质量认证中心出具的认证证书，蒋雄对柠檬出口信心更足：“我们已经获得多个国际权威认证。”

　　推动柠檬产业走向更广阔的市场，安岳县积极链接国内外资源，做好“安岳柠檬”品牌文章。自2019年起，安岳县连续举办5届世界柠檬产业发展大会，吸引全球柠檬产业资源。安岳县还牵头制定柠檬国家标准及行业标准等多项标准，鼓励企业争取国际质量体系认证。

　　“我们与海关部门合作，推动种植基地备案、农药药残监测等工作前置，确保出口果品质量安全。”安岳县现代农业产业园管理委员会常务副主任田景华说。

　　一颗柠檬，越卖越远。2024年，安岳县柠檬自营出口产值近1.8亿元，远销30多个国家和地区。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月12日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
母亲节丨爱的陪伴
　　视频制作：王天乐 配音：高子林夕 母亲节将至，在这个致敬母爱的节日里，我们忆起她无声的守护——那些藏在三餐烟火里的关怀，凝在目送背影时的牵挂。她以岁月为梭编织我们的成长，用白发为代价换我们翱翔。…
财米油盐｜“反向代购”火了！“老外”难逃中国品牌“真香定律”
　　“这次我想买衣服、鞋子、珠宝……中国的东西物美价廉！”聊起“中国购”，来自马达加斯加的游客Ezra如数家珍。 正值第九个中国品牌日，财米油盐栏目在街采中发现，中国品牌正俘获越来越多来华外国游客的“芳心”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部