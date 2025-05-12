一季度中国货币政策执行报告发布

本报北京5月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的2025年第一季度中国货币政策执行报告显示：今年以来，中国人民银行实施适度宽松的货币政策，强化逆周期调节，为经济持续回升向好创造了适宜的货币金融环境。货币政策逆周期调节效果较为明显，金融总量平稳增长，3月末社会融资规模存量、广义货币M2同比分别增长8.4%和7.0%，人民币贷款余额265.4万亿元；社会融资成本处于历史低位，3月新发放企业贷款和个人住房贷款利率同比分别下降约50个和60个基点；信贷结构不断优化，3月末专精特新中小企业贷款、普惠小微贷款同比分别增长15.1%和12.2%，继续高于全部贷款增速；人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，3月末人民币对美元汇率中间价为7.1782元，与上年末基本持平。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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