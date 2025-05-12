用好超长期特别国债，今年将再建高标准农田八十万亩——

本报记者 祝大伟

方格水田，平整如镜，直连天际。

与黑龙江不少地方一样，北大荒集团军川农场的3.4万亩高标准农田改造已全部完成。“高标准就是不一样，真得劲儿！”唠起自家承包的220亩水田，农户吕贤达喜不自禁。

小田变大田——从3亩一块的小田变18亩一块的大田，农机可以撒欢跑。每年因此节省机耕费、人工费1800元，插秧进度还能提前1天。

田埂变耕地——经过规模化格田改造，多出3.2亩有效耕种面积，预计增产水稻4000斤。

道路更平直——“农机进田不用绕圈，少跑1.5公里，省去大把时间。”吕贤达说。

“以前多是小修小补，现在是大规模提升。”军川农场高标准农田建设项目负责人王忠军介绍，该项目总投资9495万元，其中超长期特别国债资金支持9020万元，剩余部分由农场配套。目前，农场田间道路通达率已达100%。

去年，北大荒集团充分运用国债资金，落实高标准农田建设任务400万亩，重点开展田块整治、升级水利设施、建设数字农田等。

耕地水土流失治理更给力。

在北大荒集团红星农场，丘陵漫岗地约占三成，水土流失严重。今年春耕以来，红星农场运用秸秆和客土回填等措施，治理了27块涝渍地，修复3条侵蚀沟，恢复耕地上百亩。

“有了国债资金支持，越来越多跑水、跑肥、跑土的‘三跑田’，有望变成保水、保肥、保土的‘三保田’。”红星农场党委书记王元林对未来充满期待。

田间地头科技范儿更足。

走进北大荒集团二九〇农场的数字化高标准农田基地，物联网设备矗立田间，联通着智能化数控灌区系统——46座分水闸、12座节制闸智能调节开合，实现精细精准供水。

“智能灌溉后，产量提升不少。”田里的新科技，给了农户王秀丽扩种的底气，“我家承包的430.9亩地，去年多打了将近1.7万斤粮。来年有机会还打算多包一点！”

二九〇农场农业生产部总经理李广茂介绍，借助国债资金支持，他们农场综合运用水肥一体化等技术，玉米亩产提升约60斤。

北大荒集团，是黑龙江省高质量推进高标准农田建设的缩影。“2024年，集团各农场作业效率、亩均增产、亩均增收等指标提高明显。”北大荒集团农业发展部高标准农田建设负责人高洋介绍，今年北大荒集团将再建高标准农田80万亩。

截至2024年底，黑龙江已累计建成高标准农田近1.2亿亩，居全国首位。今年，在超长期特别国债资金支持下，黑龙江还将建设1169万亩高标准农田。

春耕时节，超长期特别国债的“活水”润物无声，流淌进黑土地，孕育着增产增收的新希望。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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