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中国人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款

2025年05月12日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月11日电  （记者吴秋余）为扩大服务消费供给、提振服务消费需求，中国人民银行9日印发关于设立服务消费与养老再贷款有关事宜的通知，设立5000亿元服务消费与养老再贷款，激励引导金融机构加大对住宿餐饮、文体娱乐、教育等服务消费重点领域和养老产业的金融支持。

　　服务消费与养老再贷款的额度为5000亿元，年利率1.5%，期限1年，可展期2次，最长使用期限不超过3年。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构，以及北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行等5家属于系统重要性金融机构的城市商业银行。政策执行至2027年末。

　　据介绍，26家金融机构可自主决策是否发放贷款及贷款发放条件。对于符合政策支持领域的贷款，26家金融机构可按照贷款本金的100%，按季向中国人民银行申请再贷款。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月12日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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