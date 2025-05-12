本报北京5月11日电 （记者吴丹）记者从教育部获悉：国家智慧教育平台注册用户突破1.64亿，浏览量613亿，用户覆盖了220多个国家和地区，成为世界第一大教育资源数字化中心和平台，获联合国教科文组织教育信息化奖。

日前，教育部举办新闻发布会，介绍2025世界数字教育大会有关情况。2025世界数字教育大会将于5月14日至16日在湖北武汉举行，由开幕式、全体会议、平行会议和闭幕式等4个环节组成。会前安排学校参访，同期举办全球教育数字化成果展，构建线上线下联动的沉浸式观展场景。

据介绍，本次大会以“教育发展与变革：智能时代”为主题，将发布五项教育数字化成果：一是发布《中国智慧教育白皮书》，启动“国家教育数字化战略行动2.0”；二是发布《关于构建国际数字教育标准体系框架的倡议》和《教育大模型 总体参考框架》联盟标准；三是发布全球数字教育发展指数2025；四是发布数字教育研究全球十大热点；五是发布《数字教育合作武汉倡议》。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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