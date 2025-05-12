2025年成渝地区双城经济圈职业教育活动周举行
2025年05月12日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报重庆5月11日电 （姜峰、姚於）2025年成渝地区双城经济圈职业教育活动周启动仪式11日在重庆举行。启动仪式期间，还同步举办了成渝地区双城经济圈职业教育改革发展成果展，设置智能制造、科技创新、生活服务、川渝文化四大特色展区，展示川渝两地在职业教育领域的创新实践与成果；同时举办“深化产教融合”“职教出海路径”“AI赋能职业教育”三大平行论坛，专家学者、行业代表和职业院校负责人围绕职业教育前沿话题展开深入研讨。
据了解，近期，川渝两地还同步策划了职教发展研讨日、职普融通示范日、产教融合示范日等“七天主题活动日”，通过开放企业、开放校园、开放院所、开放赛场等形式，推动职业教育成果与社会公众深度互动。
此外，启动仪式上还举行了第四届“川渝杯”职业院校技能大赛颁奖仪式，向本届大赛中表现优异的选手和团队颁发了获奖证书，并发布了《川渝职业教育高质量协同发展共识》。
《 人民日报 》（ 2025年05月12日 06 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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