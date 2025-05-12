上海市积极为外贸企业与商超百货、电商平台等渠道牵线

本报记者 田 泓

市民在上海环球港出口商品展销会上选购外贸优品。

本报记者 田 泓摄

数据来源：商务部

制图：张丹峰

4月25日召开的中共中央政治局会议，分析研究当前经济形势和经济工作，提出要“加快推动内外贸一体化”。各地各部门加大对外贸企业拓内销的帮助力度，促进内外贸渠道对接、品牌对接、产销对接、标准对接，取得积极成效。本版即日起推出“加快推动内外贸一体化”系列报道，实地探访上海、宁波、广州、青岛一线，看外贸企业如何凭借我国超大规模市场等优势积极应对挑战。

——编 者

“这款麻编鞋是为美国品牌代工的，在欧美市场售价几百美元，现在只要一两百元。”上海环球港B2中央大厅出口商品展销会上，浙江某鞋企工作人员热情推销。

在永辉超市上海曹路恒越广场店外贸产品专区，原本出口美国的金枪鱼罐头被贴上中文标签摆上货架，吸引不少顾客驻足挑选。

在南京东路永安百货，来自广东东莞外贸服装企业宝玺集团的牛仔裤，迅速上架销售。

连日来，不少上海市民到线上线下的“外贸优品”专区淘好货。外贸优品能够迅速上架与国内消费者见面，离不开商超百货、电商平台等多渠道对接。

4月28日，一场专门的对接会在联华超市股份有限公司总部举办。这场上海商场超市外贸优品对接会上，80多位外贸企业代表、20多位商超代表有备而来，收获满满。

“我们是芦荟饮料出口的头部企业，产品标准高于同行，欧盟等区域质量认证也齐全。由于饮料保质期短，我们想尽快上架国内超市，但苦于没有内销渠道和经验。”上海兴安实业发展有限公司执行董事郭建峰直奔联华股份咨询台，递上产品介绍。

郭建峰介绍，公司主要面向开市客、沃尔玛等欧美超市，年外贸业务销售额可达8000万元。这几年美国市场份额已有所降低，但关税问题仍对企业有较大影响。“我们想进入国内饮料市场赛道，但不知道前景如何？”他有些担心。

仔细看过产品介绍后，联华股份食品百货采购部总监金兰表现出兴趣：“国内芦荟类饮料不多，这个细分赛道可以试一下。”金兰给出两个选择——成为联华自有品牌的供应链企业，或者以现有品牌入驻联华超市。

紧随其后的是上海金望箱包有限公司品牌负责人王加刚，他和同事直接背着硕大的“宠物猫包”样品前来对接。金望箱包原本主要出口美国。“国内宠物经济火热，是一个好的机遇窗口。”王加刚说，企业正精心打磨产品，今年准备在国内上市。

“我们也看好宠物市场，但社区超市无法容纳这类大体积商品，入驻大型超市做联营可以吗？”

“可以！”

“一件代发能做吗？”

“能！”

双方很快互留联系方式，就渠道、合作模式等继续跟进。

“对有初步合作意向的外贸企业，会有服务专班对接跟进，根据不同商品特性，选择匹配的线上线下渠道，并对产品包装、质量标准等进行内销合规辅导。”金兰介绍。

“没想到仅用4天就完成了合同签署、数据对接、商品上架的全流程。”在与对接洽谈区相邻的会议室里，上海冠华电商总经理顾燕向来参会的外贸企业分享了与上海百联集团携手迅速完成“外贸转内销”的经验。上海冠华是一家不锈钢厨具公司，2024年出口销售额约为500万元，其中对美出口占比达到60%，近期企业积极布局“外贸转内销”。了解需求后，百联集团设立绿色通道和对接小组，简化审核材料，压缩审核时间，在线上平台和线下商超同步上架产品。“货品刚上架，一天营业额就将近1000元，开拓国内市场有了好的开端。”顾燕说。

成立外贸转内销专班、推出“7天极速上架”服务、开辟外贸商品展销专区、提供转内销专属资源包……联华、百联、盒马、龙之梦、永辉、环球港等商场超市纷纷推出多种便利措施，帮助外贸优品拓展销路。

“很多‘外贸优品’也是‘全球优品’。”上海市商务委副主任刘敏在对接会上表示，“外贸转内销，就是要让性价比最高、最优质的商品进入中国的千家万户。”在“五五购物节”等促消费活动中，上海把“外贸优品中华行”活动列为重要内容。

“市场监管部门正在抓紧制定若干便利化措施，支持外贸企业拓内销。”上海市市场监管局局长倪俊南介绍，这些措施包括直接加贴中文标识，支持认证机构积极采信已有检测认证结果，提供政策咨询、产品检验检测等多方面综合服务。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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