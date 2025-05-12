黄卫挺

近期，美国滥施关税，在世界经济掀起狂风巨浪，一些西方政客借机搬出“中国经济崩溃论”剧本，试图误导认知。对此，中国经济稳定增长的历史和现实已经给出了最客观的回应，也是对那些试图唱衰中国行为的最有力回击。从历史看，中国经济的抗压能力，总是超出唱衰者的想象。上一轮中美贸易战的结果证明，外部打压和霸凌不仅阻碍不了中国发展的脚步，还会进一步增强中国经济的韧性。从眼前的形势看，今年一季度我国经济开局良好，国内生产总值同比增长5.4%，“五一”假期展现出了人气旺、市面暖、活力足的假日图景，中国经济不仅自身稳，也给变乱交织的世界经济注入了更多信心。主要国际机构对中国经济增长的前景预期仍然比较乐观，相反，关于“美国经济衰退论”的西方舆论纷至沓来，全世界都在担心美国将世界经济带向危机的漩涡。总体看，面对当前局势，中国经济不仅能扛得住巨浪，而且还将破浪前行，更显自信和从容。

透视中国经济底气如磐的背后，是体制优势和民族精神的充分交融，是政府、企业和老百姓的彼此奔赴。从体制优势看，党的领导是事业发展的根本保证，也是赢得本次国际经贸斗争的关键所在。新时代以来，以习近平经济思想为引领，我国深刻把握“两个大局”加速演进和深度互动的理论内涵和实践要求，创新性提出统筹发展和安全，研究部署实施了一批重大战略、重大规划和重大改革，打稳打牢高质量发展基础的同时，也针对潜在的外部冲击下好了先手棋。比如，我们前瞻性部署推进构建新发展格局和发展新质生产力，在战略谋划上走在前，为当前的应对工作赢得了战略主动。从效果看，党中央的高瞻远瞩和提前战略部署，有针对性地加固了中国经济这艘巨轮，增强了乘风破浪持续前行的底气，也提升了现实应对能力。战略先手棋的效果已经开始释放，形成了三个关键性的“增量”利好因素，并与超大规模市场、强大生产能力等我国经济的优势特征相互促进、彼此放大，推动过去数十年一直在努力的经济转型升级步入快车道，持续汇聚高质量发展的澎湃动能。

一是更强的创新动能正在加速释放，让经济转型升级从政策方向转变为普通人能够看得见、有切实感受的发展成果。科技创新关乎国家前途命运，关乎人民福祉。在科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的引领下，我国不仅涌现出了大量的科技创新成果，而且这些成果正在加速走出实验室，转化为现实的生产力，形成了“从0到1再到100”的完整链条。以DeepSeek为代表的杭州“六小龙”惊艳世界，更可喜的是，杭州“六小龙”绝非个案，在我国的其他城市，也涌现出了很多具有重大产业转化价值的科研成果和产业化项目。2024年，我国知识产权量质齐升，国内发明专利有效量达475.6万件，PCT国际专利、马德里国际商标、海牙体系外观设计申请量均位居世界前列，战略性新兴产业发明专利有效量达134.9万件，同比增长15.7%。在前不久召开的2025中关村论坛年会上，一批“硬核”科技成果集中亮相，更多的技术创新成果正在进入产业、走进生活。今日中国，在全球创新版图中的地位和作用发生了新的变化，既推动了自身的经济转型升级，也成为国际前沿创新的重要参与者和解决全球性问题的重要贡献者。

二是更优的营商环境正在推动我国经济的不同优势之间产生化学反应，进一步催化和增强经济发展潜能。好的营商环境，不仅是企业成长的土壤，也是应对外部冲击必备的基础性条件。新时代以来，党中央将持续优化营商环境作为提振社会信心、激发市场活力、增强发展后劲的重要抓手，做出了很多重要部署，也取得了重要成效。2016年全国两会期间，习近平总书记提出了构建亲清政商关系的重大命题，着力推动营造良好的政治生态和营商环境。经过近10年的探索，“亲而有度、清而有为”的新型政商关系构建已初见成效，政府和企业的行为更加规范，对提升企业活力和政府效率发挥了重要作用，也为适应未来经济形态特别是新领域新赛道的发展创造了更好的条件。今年4月30日审议通过的民营经济促进法，则是打造市场化、法治化、国际化营商环境的关键一步，对于推进民营经济治理法治化具有里程碑意义。从经济体制改革的历史进程看，该法确认了民营经济的地位、性质和主体权利，以法治之力护航民营经济高质量发展、健康发展，在整个改革开放进程中也具有重要的里程碑意义。同样的，我国高度重视营商环境的国际化，创新性提出“开放也是重要的营商环境”，有序扩大自主开放和单边开放，为国内企业做强做优做大、加快打造国际一流企业创造更为便捷、高效的开放发展环境，也为全球资本、各类人才和创新要素参与中国发展、深耕中国发展提供更为友好包容和充满机遇的营商环境。

三是更大的民意基础加快推动形成全国一盘棋，众志成城打开发展新天地。中国人不惹事但也不怕事！面对外部打压，中华民族总能汇聚起最强大的集体力量，齐心协力、众志成城，为实现中华民族伟大复兴而奋斗。面对当前的外部打压，中国在努力、中国企业在努力、中国人民在努力，上下同欲、众志成城的人民力量快速聚合，为中国经济的韧性、动能提供了重要来源。从经济发展的角度看，新时代企业家精神是推动中国经济高质量发展的强大动力。2021年，企业家精神被列入中国共产党人精神谱系。从实践看，无数的案例已经证明，越是困难，越能彰显和激发起更大的企业家精神，企业家的触角、眼光和信息不会被打压限制。比如，我国多数被美国制裁的企业不仅没有倒，相反其研发投入强度还提高了，实现了诸多很有分量的技术创新突破和发展成就。沧海横流，方显英雄本色，这就是企业家精神的现实张力，也是中国经济韧性的微观基础所系！不管是面对当前的国际经贸斗争，还是面对未来发展中的各种困难挑战，只要我们上下同欲、众志成城，就能把不确定性转变为确定性，把困难和挑战转变为新的发展机遇！

（作者为国家发展改革委宏观经济研究院决策咨询部副主任）

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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