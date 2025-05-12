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网速更快 费用不变

你用上“5G-A”了吗？

本报记者  王  政  刘温馨  施  钰
2025年05月12日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　最近几天，越来越多用户发现自己手机屏幕上信号栏的图标已经从“5G”悄然变成了“5G-A”。

　　什么是“5G-A”？一字之差会带来哪些变化？“5G-A”是5G向6G过渡的中间阶段，也可以理解为5G技术的增强版本。相较5G，5G-A在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面均实现大幅提升。

　　对于用户来说，最直观的感受就是“快”。以前需要较长时间才能下载几个G的视频，现在仅需几秒即可完成。专家介绍，5G-A的连接速率和时延等网络能力与5G初期相比将实现10倍提升，能够更好支持全息通信、云游戏等沉浸式手机应用，让用户进一步告别卡顿，拥有更流畅的上网体验。5G-A已经在智能城市建设、车联网、远程医疗等领域实现大规模应用。市面上的主流机型都可以体验5G-A的网络，我国运营商已经在31个省份部署了5G-A测试网络，预计可支撑5000万用户。

　　带来全新网络使用体验的同时，也有不少网友提出疑问：网速变快了，会消耗更多流量吗？5G-A是否会收取更高的费用？记者采访了中国移动福建公司福州分公司网络部无线优化中心主管郭丰榕。郭丰榕解释，流量消耗主要取决于用户自身浏览、下载、上传的数据大小，使用5G-A并不会消耗更多流量，也不会产生额外的费用。

　　郭丰榕介绍，公司已在福州部分景区、火车站、展览场馆、体育场、地铁站等人流量较高的重点场景改造基站，应用5G-A技术。当支持该功能的手机终端进入5G-A信号的覆盖区域时，手机屏幕右上角的信号位置就会自动显示“5G-A”图标，用户即可体验5G-A网络。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月12日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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