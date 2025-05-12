同比增长5.3%

本报北京5月11日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉：今年1至4月，铁路建设优质高效推进，全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5.3%，充分发挥铁路建设投资对经济的拉动作用，积极为经济持续回升向好注入新动能。

今年以来，国铁集团充分用好国家“两重”项目支持政策，以联网、补网、强链为重点，优质高效推进铁路工程建设。其中，国铁成都局完成铁路建设投资181.9亿元，占比近10%，西部地区路网空白加速填补。

4月份，多个铁路建设项目取得积极进展。雄安至商丘高铁枣清特大桥完成箱梁架设，成渝中线高铁磨盘山隧道、广州至湛江高铁文昌隧道、西安至十堰高铁西岭隧道顺利贯通，西安至延安高铁、成都至达州至万州高铁进入轨道施工阶段，成都至宜宾高铁天府站钢结构全面完工。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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