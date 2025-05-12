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我国科学家发现茶叶鲜味流失的奥秘

2025年05月12日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥5月11日电  （记者田先进）近日，安徽农业大学茶树种质创新与资源利用全国重点实验室张照亮团队解开了茶叶鲜味流失的谜题，研究成果发表在国际植物学期刊《植物细胞》上。

　　张照亮教授团队研究发现，茶叶中含有一种特有的“鲜味精灵”茶氨酸，具有类似味精的鲜味，同时能够平衡茶叶中儿茶素和咖啡因的苦涩味道。茶氨酸是茶叶中含量最为丰富的游离氨基酸，在早春茶中，其含量占茶叶干重的比例达1%—2%，因此茶叶滋味鲜爽。随着清明节后气温升高，茶氨酸含量如“过山车”般骤降，甚至会降低一半以上，茶氨酸的流失导致茶叶口感大打折扣。

　　张照亮教授团队在这一研究中首次发现茶氨酸消失的全过程，其中线粒体载体蛋白CsTHS1和茶氨酸水解酶CsGGT2发挥着关键作用：茶树细胞线粒体膜上的CsTHS1蛋白就像“快递员”，把细胞质中的茶氨酸送进细胞的“能量工厂”线粒体；CsGGT2酶扮演着茶氨酸“分解师”的角色，将茶氨酸降解掉，导致茶氨酸含量降低。CsTHS1和CsGGT2的作用与环境温度有着直接关系，随着温度的升高，CsTHS1和CsGGT2的量显著增多，加快茶氨酸的分解。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月12日 12 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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