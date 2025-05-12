本报贵阳5月11日电 （记者程焕）记者从贵阳大数据交易所获悉：截至目前，该所联合46家生态伙伴，已在高质量数据集专区发布939个高质量数据集。

贵阳大数据交易所作为数据要素市场的重要枢纽，于2024年正式上线高质量数据集专区。截至目前，该专区的高质量数据集广泛覆盖金融服务、气象服务、现代农业、工业制造、医疗健康、商贸流通等重点领域，涉及文字、音频、图片、视频等多种模态，以及TTS（文本转语音）、OCR（光学字符识别）等跨模态数据，为大模型厂商提供了丰富且优质的数据养料，大幅降低其在数据采集、清洗、加工、治理等环节的成本投入，有力推动人工智能技术在各行业的创新应用与深度融合。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 12 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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