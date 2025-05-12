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牢牢掌握人工智能发展和治理主动权（创新谈）

杨远帆
2025年05月12日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　“人工智能+数据”驱动新材料研发，AI柜台帮助银发族顺畅办理银行业务，数字工具嵌入教学环节帮助大学培养人才……眼下，人工智能技术与应用正深刻改变人们的生产生活方式。

　　人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，迫切需要新一代人工智能等重大创新赋能助力。近年来，党中央高度重视人工智能的发展，不断完善顶层设计，加强工作部署，推动我国人工智能综合实力实现了整体性、系统性的跃升。人工智能产业蓬勃发展，创新成果不断涌现，应用领域持续拓展，为经济社会发展注入了新的强大动力。但也应看到，我国在基础理论、关键核心技术等方面还存在短板弱项。想要在人工智能领域占领先机、赢得优势，必须要正视差距、加倍努力，将人工智能发展和治理的主动权牢牢掌握在自己手中。

　　基础理论、核心技术棋先一招。从深度求索等大模型风靡全球，到具身智能等新科技付诸实现，实践证明，深入钻研人工智能的底层逻辑和基本原理，才能从源头掌握主动权。必须加大投入，集中力量科研攻关，全力在芯片、算法、操作系统等核心领域实现突破。

　　开拓市场、赋能产业谋在当下。我国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔、市场空间巨大，要充分发挥这些优势，通过提高生产效率、降低运营成本、提升产品质量，推动人工智能科技创新与产业创新深度融合。

　　政策支持、人才培养筑牢基石。通过持续完善政策措施，完善人工智能监管体制机制，形成安全、可靠、可控的制度保障。同时，大力加强人才培养和引进，着力打造一支高素质、专业化的人才队伍，让更多年轻人在“年轻的事业”中展示才华、大显身手。

　　当前，人工智能技术加速迭代，正迎来爆发式发展。我们既要开拓创新，也要行稳致远，将人工智能发展和治理的主动权牢牢掌握在自己手中，为推动我国经济社会高质量发展添薪续力，为增进人类福祉贡献力量。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月12日 19 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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