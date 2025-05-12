刘诗瑶

日前，中国科学院、中国工程院2025年院士增选工作正式启动。中国科学院增选指南明确规定，“着重推荐长期奋战在科研一线的科研人员。坚决破除‘四唯’，打破论资排辈，不以人才‘帽子’为依据。”突出学术导向，把好院士队伍“入门关口”，近年来，院士制度不断完善，树立尊重知识、尊重人才导向，凝聚了更多优秀人才为科技事业发展再立新功。人才是第一资源。我国要实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。

如何围绕科技发展规律和国家经济社会发展动态调整学科设置和人才培养机制，全面提高人才自主培养质量，是我国建设教育强国面临的重要时代课题。最近，教育部更新发布《普通高等学校本科专业目录（2025年）》，增列29种新专业。例如，在服务国家战略方面，增设了碳中和科学与工程、健康与医疗保障等专业；面向科技发展前沿，增设了智能分子工程、时空信息工程等专业；主动适应市场需求，增设了国际邮轮管理、航空运动等专业。同时，聚焦人工智能赋能经济社会发展，增设人工智能教育、智能视听工程等专业。精准培育人才，增强了高等教育与社会需求的契合度。

培养人才，播种科学梦想，要从娃娃抓起。今年“五一”假期，最热门的“景点”之一当数各地颇具特色的科技馆。中国科技馆推出“劳动创造未来，科技点亮生活”主题系列科普活动；刚刚开放的黑龙江省科学技术馆“魅力冰雪”新展区，平均每天迎来1万名游客；湖北省科技馆的“科学小百科”每天举办4场，用流动小推车的形式带领孩子们探究科学奥秘……这些活动形式新颖，互动性强，孩子在参与探索中，科学的种子会在心中悄然萌芽。

优秀人才也需要不断被激励，近段时间，多项关于国家优秀人才的重要表彰出台。“五一”国际劳动节前夕公布的全国劳动模范和先进工作者、2025年度中国青年五四奖章获得者中，不少就是科技工作者。

越来越好的科技创新氛围，极大激发了广大科技人才的创新创造活力。华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室李一博教授团队最近新发现一种让水稻“不怕热”的关键基因，并解析了其调控水稻耐高温的机制；中国原子能科学研究院为哈尔滨工程大学研制的串列加速器系统通过验收，这是国内首台套商品化串列加速器，标志着我国实现串列加速器的完全自主可控……千行百业，高水平人才围绕国家战略、市场需求和科技发展等呕心沥血、拼搏奉献。

牢牢把握人才这个第一资源，在选才、育才、用才上持续下功夫，进一步释放人才活力，将为实现高水平科技自立自强、建设科技强国提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 19 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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