本报电 日前，“重大入侵害虫瓜实蝇区域减灾联防联控技术示范现场观摩会”在广西北海市银海区孙东村召开。瓜实蝇雌虫产卵于幼嫩瓜果内，一年发生5—8代，世代重叠，防控难度大。2022年，国家重点研发计划启动项目支持中国农业科学院植物保护研究所等9家单位，聚焦瓜实蝇等虫害开展联合攻关。经过多年努力，科研人员研发出驱避和引诱的瓜实蝇“推—拉”组合技术，清洁田园、弃瓜集中处理和酵素返田的生态循环处理技术等防治方法，对瓜实蝇的综合防治效果达到90%以上，显著优于化学防控技术。

与会专家表示，本次活动展示的瓜实蝇高效防控技术具有一定创新性，符合绿色植保的发展理念。建议进一步凝练核心成果，集成熟化现有技术，加大推广示范力度，让好技术服务生产一线。

（喻思南）

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 19 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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