孙明源

原标题：科技拼图浮现已来未来

北京中轴线附近春光正好，国家会议中心人群熙攘。5月11日下午，以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届北京科博会正式闭幕。在为期4天的展会上，800余家国内外企业和机构，集中展出1200余项最新技术和科技成果，30多个国家和地区的120多家境外企业参展参会。

科博会上，琳琅满目的高科技成果让参观者发出“未来已来”的感慨。在科技引领下，本届科博会向世界展现了丰硕的创新成果与无穷潜力。

前沿科技成果异彩纷呈

当下，各种人工智能产品，已从概念变成看得见摸得着的现实应用。

北京朝阳环境集团董事长皮猛向记者介绍，朝阳环境AI智能焚烧系统于2024年下半年投入试运行。经过半年多的运行实践，该系统能够实现安全高效节能降碳的效果。其中，垃圾发电主蒸汽稳定性提升36%至48%，自动投运率达98%以上，操作强度降低了80%。

智能机器人也是科博会上的“大明星”：全球首个“AI+ROBOT”骨科手术机器人，将关节置换手术时间从2小时缩短至30分钟，让治病成本大幅下降；多功能AI+爬壁机器人，在垂直90度的墙壁上如履平地，极大规避高空作业风险；努力“搬砖”的工业人形机器人Walker S1，在展区间轻松搬运物品，展现出高效的作业能力。

像这样实用又前卫的产品，遍布在科博会的会场和展台上。在本届科博会上，共有超600项科技新品首发首展，现场签约项目43个，总金额超58亿元。

一批重量级的科学研究新突破，例如朱雀二号、朱雀三号、长征八号甲等火箭模型，预计2026年完成首飞的“云行”超音速飞机“窜天石猴”模型，中科网威自研的国内首款搭载国产DPU芯片的下一代防火墙等，都在科博会现场集中亮相。

在北京京城机电控股有限责任公司的展台上，展出了一套五轴超重型龙门及核心部件摆角铣头。展台负责人介绍，这套设备将应用于船用大型螺旋桨的整体加工。将其安装在重型龙门车铣复合机床上，能够达成七轴五联动的强大功能。目前，该产品在技术性能和可靠性方面均已达到国际先进水平。相关技术为大型船用推进器行业的大型螺旋桨加工提供了有力支持。

来自不同领域的“行业首创”“国内首次”“全球领先”，在北京科博会现场比比皆是。一项项前沿科技成果，为高质量发展提供了源源不断的动能。

平台集聚效应充分显现

北京科博会不仅是一个成果亮相的“舞台”，也是一个合作交流的平台。展厅里，阿斯利康、赛诺菲、德勤等多家世界500强外资企业展出的最新技术和合作成果，体现了这次盛会的“国际含金量”。据了解，本届科博会的国际参展商比例约占15%。

除了展览展示外，本届北京科博会还举办了30余场贸易投资促进系列活动。2025北京国际投资贸易洽谈会专门举办北京—沙特先进制造业洽谈会，300余家中外企业现场进行了洽谈交流。

在专精特新“京品出海”推介交流会上，来自多个国家的驻华代表共同聆听了北京市专精特新企业的最新情况。《北京市专精特新企业出口产品参考目录》在会上正式发布。

在北京科博会这个平台上，北京本地企业的身影同样活跃。来自“三城一区”和中关村各分园的400多项最新成果在科博会展出。东城展区首发21款新产品新技术。北京经开区企业携60余件（套）展品参展，展出多项国际国内“首创”产品。顺义42家高精尖科技企业、53项科技创新成果集中亮相。丰台区携激光低频交变磁场治疗机等近70项“黑科技”参展。

今年，西藏自治区拉萨市在北京科博会首次设立独立展馆，引发了广泛关注。拉萨市参展相关负责人表示，通过北京科博会平台，拉萨将加快科技赋能产业发展。在继续发挥对口支援合作优势基础上，北京、拉萨两地将进一步深化高科技产业交流合作，为拉萨高质量发展融入更多北京智慧和力量。

（科技日报北京5月11日电）

(责编：杨曦、陈键)

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