韩 荣

原标题：移动充电机器人“上岗”化解新能源车续航焦虑

在新能源汽车日益普及的当下，“高速出行时续航里程即将耗尽，服务区充电桩前却排起长队”，这样棘手的充电难题，成为不少车主的出行困扰。

在刚刚过去的“五一”假期，平遥古城作为山西旅游的热门景点，5月1日至5日共接待游客36万人次。为了让游客有更好的旅游体验，国网电动汽车（山西）服务有限公司今年在平遥高速服务区上新了一款名为Flashrobot的能源机器人，为高速服务区新能源汽车充电提供了另一种选择。

5月9日，科技日报记者在服务区采访时看到，这款机器人在运维人员的遥控指挥下，在车流中灵活穿梭，不一会儿就精准抵达待充电车辆旁。司机只需下车扫描二维码，程序解锁后，机器人的充电枪线就会自动“吐出”合适长度，随后便可接入车辆充电口。

“这种机器人简直是及时雨，解决了我们长途驾驶的续航焦虑，充电过程高效便捷。”来自西安的游客陈先生在今年“五一”假期选择自驾游览山西，途经平遥高速服务区时，正巧遇到电量告急。在工作人员提示下，他没有选择在充电桩前排队，而是选择了Flashrobot能源机器人，仅充电15分钟便可续航200公里。

国网电动汽车（山西）服务有限公司运维建设部专责成昌浩介绍，这款移动储能机器人配备了100度电池，充电功率达100千瓦，可满足2至3台汽车的充电需求。

“我们的充电机器人搭载了智驾芯片和激光雷达。”成昌浩说，工作人员对服务区进行地图扫描后，通过上述先进设备，Flashrobot能源机器人能够实现L2级别的自动驾驶，并自主导航至拥堵区域和充电需求密集区域。

“在路况不明的环境下，Flashrobot能源机器人同样能够通过人为干预，借助蓝牙遥控移动至待充电车辆旁，从而有效缓解充电高峰区域的排队压力。”成昌浩补充道。

对自动驾驶与储能技术深度融合的探索，是近年来能源领域创新的方向之一。Flashrobot能源机器人售后服务人员高鹏表示，传统的固定充电桩和储能系统，往往受限于地理位置和基础设施建设，难以满足日益增长的分布式能源需求。而Flashrobot能源机器人将自动驾驶的智能移动性与储能电池相结合，能够在更大的空间和时间范围内，匹配分布式能源的需求和供给。

高鹏介绍，不仅如此，基于该机器人的辅助驾驶能力，它在充当“移动充电宝”的同时，还能参与车辆救援。

从被动等待到主动响应，从固定基础设施到移动智能解决方案，能源机器人描绘出车能融合的生态蓝图。随着技术的不断成熟，“车行千里，能随心动”的无缝体验就在不远的未来。

(责编：杨曦、陈键)

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