原标题：“鲲龙”进驻大兴安岭执行科研驻防任务

科技日报讯 （记者于紫月）5月10日，记者从中国航空工业集团获悉，我国大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600日前已转场至黑龙江加格达奇机场，进驻大兴安岭航空护林站执行科研驻防任务。

“鲲龙”是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途飞机。其在执行森林灭火任务时，可在20秒内水面汲水12吨，且可在水源与火场之间多次往返，投水灭火。

作为我国面积最大的原始林区，大兴安岭干燥多风，森林防火形势严峻。大兴安岭林业集团相关负责人表示，“鲲龙”的入驻是大兴安岭森林防火史上的重要突破，实现了从“被动防御”向“主动压制”的跨越。后续，大兴安岭林业集团将全力配合保障“鲲龙”的常态化驻防，为守护国家生态安全贡献力量。

下一步，“鲲龙”保障团队将尽快完成飞行前的各项准备，结合加格达奇驻防、训练等任务，尽快熟悉大兴安岭林区山形地貌和气候特征，按需完成驻地灭火任务，穿插开展灭火任务投水指引、航电系统优化改进等科研飞行，同时制定一套与现役森林航空消防飞机同场作业配合方案，提高航空消防能力。

据悉，此前“鲲龙”在内蒙古锡林浩特刚刚圆满完成了陆上侧风起降、进气系统表明符合性试飞试验及发动机振动机上地面试验和螺旋桨振动应力机上地面试验，充分验证了该飞机在大侧风条件下的安全性和可靠性。

(责编：杨曦、陈键)

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