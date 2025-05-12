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远程灌溉、精准播种、实时监测……

新疆农业向“新”发展

梁 乐
2025年05月12日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：新疆农业向“新”发展

“滴滴——”伴随清脆的响声，位于新疆昌吉国家农高区的慧尔智慧农场，电动球阀瞬间启动。操作员只需通过手机，就能远程进行灌溉作业；百公里之外的加工番茄种植基地，一株株番茄苗在传动链上循环转动，在接近地面时，被强劲有力的机械臂抓取移栽进田地。

这样的智慧春耕图景，如今在新疆的广袤农田已成常态。近年来，新疆持续提升农业机械化水平，棉花的耕种收综合机械化率达97%，加工番茄的耕种收综合机械化率则超过98%。在数字化技术带动下，智慧农田在新疆遍地开花，这里的智能水肥一体化技术达到显著的节水增产效果。

眼下，新疆天山南北的棉花春播已基本结束，棉苗破土而出，正在拔节生长。

尉犁县是全国重要的高品质细绒棉和优质长绒棉产区之一。今年以来，该县大力推进高标准农田建设，将原本零散、凹凸不平的“小田”变成连片、规整的“大田”，为机械化播种提供有利条件。

尉犁县众望棉花种植专业合作社，今年引进3台装有北斗导航系统的无人驾驶大马力棉花播种机。该合作社技术部部长郭世学介绍，过去5个人汗流浃背一天才能完成20亩，现在一台拖拉机一天就能播种120亩，而且误差不超过两厘米，实现高效精准播种。

不仅仅是棉花，在加工番茄的春播现场，一台台新式移栽机来回穿梭，用机械化替代了人工播种。在吉木萨尔县三台镇八家地村种植大户季晓琼的番茄地里，5台番茄移栽机同时开动。开沟、栽苗、覆土等标准化程序一气呵成，一株株番茄苗被精准移栽到田地中。

季晓琼向记者介绍，今年她家种植了120亩的订单番茄，并全面实现机械化移栽。以前人工栽种，一天最多只能完成两亩地，现在一台移栽机每天能完成40亩到50亩，而且株距、行距和栽种深度都能精准控制。

目前，在新疆，棉花和加工番茄已经基本实现耕种收全程机械化，这离不开国产农机装备的迭代升级。由新疆本土企业自主研发的番茄收获机，去年成功上市。这款国产农机每小时可高效收获番茄80吨，并针对地膜缠绕问题进行了技术革新，整体技术指标达到国际领先水平，改变了新疆番茄采收长期依赖进口机械的局面。

5月8日，在慧尔智慧农场，土壤墒情传感器、小型气象站、虫情设备、植物表型观测设备等物联网设备正在陆续安装。待设备全部安装完成后，农场将形成“天空地”一体化的全维度智能感知体系，可实时查看、统计和分析田间作物的长势情况、病虫害情况及种植环境变化，并根据大数据分析进行农情预警。

“以前是靠经验种地，现在要靠大数据。”新疆慧尔智联技术有限公司数据部总监孙云涛告诉记者，目前正在建设的智慧农场共2687亩。

孙云涛介绍，传统人工施肥存在费时费力、施肥过程养分不可控、肥料整体利用率低、废弃包装袋造成污染等问题。对此，慧尔农业自主研发了“液体肥+智能施肥机+智慧电动球阀”的慧尔智慧水肥一体化模式，实现远程在线作业。农户足不出户，通过手机终端即可实现精准灌溉施肥。

据测算，采用该模式后，每亩地可以节水约40立方米，肥料利用率提升约30%，增产增收效果也十分明显。

在国家数字种植业创新应用基地玛纳斯数字农业控制中心，工作人员正在通过平台查看田间环境数据和棉花长势等，实时掌控土壤湿度、温度、光照等情况。

该创新基地占地约1.2万亩，通过建设以农业大数据、集成数控监测技术为基础的智慧化农场，实现高速精量播种、变量施药、精准施肥及高效灌溉，使棉花单产提升10%以上。

在智慧脑、机械臂的加持下，春耕时节的天山南北沃野千里，一幅幅丰收画卷正在缓缓铺开。

(责编：杨曦、陈键)
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