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多层次资本市场持续加力 “质效并重”支持民企发展

吴晓璐
2025年05月12日08:56 | 来源：证券日报
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原标题：多层次资本市场持续加力 “质效并重”支持民企发展

5月20日，《中华人民共和国民营经济促进法》（以下简称“民营经济促进法”）将实施。在融资支持方面，民营经济促进法提出，健全多层次资本市场体系，支持符合条件的民营经济组织通过发行股票、债券等方式平等获得直接融资。

自注册制改革以来，多层次资本市场体系不断完善，股债融资体系逐步健全，为民营企业提供了灵活、高效的融资渠道，尤其为优质科技型民企提供了更加便捷的上市通道。据Wind资讯数据统计，截至5月11日，A股公司中超过六成为民营企业。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，资本市场对民企股、债融资的支持加力，效果显著。当前资本市场对民企的支持已从“量增”转向“质效并重”。

融资渠道不断拓宽

近年来，资本市场改革深入推进，民企融资渠道不断拓宽。据Wind资讯数据统计，截至5月11日，年内37家公司登陆A股，其中32家为民营企业，占比86.49%，32家民企募资210.24亿元，占比84.96%。实际上，自2020年以来，每年新增上市公司中，民企数量占比均超过八成。

证监会数据显示，目前，科创板、创业板、北交所约八成公司是民企，新三板约九成是民企；民企再融资、并购重组家数约占全市场的七成。

债券融资方面，据Wind资讯数据统计，今年以来截至5月11日，民企在交易所债市发行债券301只，募资合计1010.94亿元，同比增长19.62%，其中，ABS（资产支持证券）是民企主要募资品种，共发行276只，占比91.69%，募资799.72亿元，占比79.11%。

另外，基础设施领域不动产投资信托基金（即“公募REITs”）成为民企融资新渠道之一。据Wind资讯数据统计，截至5月11日，累计65只公募REITs上市，其中9家原始权益人为民企，募集资金合计159.94亿元。今年以来上市的7只公募REITs中，有3只原始权益人为民企，募集资金合计59.62亿元。

中国银河证券首席经济学家章俊对《证券日报》记者表示，从2019年注册制改革以来，得益于一系列政策措施的出台和资本市场制度的完善，民营企业的融资渠道有效拓宽，融资成本有效降低，融资环境也日趋完善。

田利辉认为，资本市场对民企股权融资支持成效显著，民企结构占比突出，融资规模可观。注册制简化了上市流程，直接推动创新型民企上市融资发展。债券融资方面，民企资产证券化主导债市融资，REITs试点逐步扩容。

更多增量政策在路上

近日，科技型民企融资迎来利好。5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，支持金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构（以下简称“股权投资机构”）发行科技创新债券，同时完善科技创新债券风险分散分担机制。债券市场“科技板”落地。

中国银行间市场交易商协会数据显示，截至5月8日，26家科技型企业参与科技创新债券注册发行，预计总体规模235亿元。其中，立讯精密、科大讯飞、吉利控股等9家企业为民营企业。24家股权投资机构参与科技创新债券注册发行，预计总体规模近155亿元，其中7家为民营企业。

“科技创新债券政策对科技型民企意义重大。”田利辉表示，此举不仅能够丰富融资渠道，支持信用增进，降低融资成本，精准破解融资痛点，为成长期科技企业注入长期资本；也可以覆盖全生命周期，形成阶梯式融资支持；还可以引导资源集聚，推动区域产业集群与资本深度融合，进而优化融资生态链。

资本市场是支持民企发展壮大的重要平台。今年2月份，证监会召开党委会时强调，要结合资本市场实际，扎扎实实落实促进民营经济发展各项政策措施。要做好民营企业股债融资支持，以服务新质生产力发展为着力点，抓好“科创板八条”、“并购六条”、资本市场做好金融“五篇大文章”实施意见等政策落实落地，完善多层次市场体系，加快培育耐心资本，吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大。

在章俊看来，在支持民企发展方面，多层次资本市场具有诸多优势：多层次市场通过构建不同层级的交易平台，为不同规模、不同发展阶段的民营企业提供了量体裁衣的融资渠道，确保了民营企业可以根据自身的实际情况选择最适合的融资方式；与此同时，资本市场融资工具的完善，也为民营企业提供了多样化的融资选择，能够有效分散风险，提高融资的可得性。例如，科技创新债券和民营企业债券融资支持工具等，为民营企业提供了低成本、长期的资金来源。

在5月7日的国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍了资本市场下一步改革举措，包括深化科创板、创业板改革政策措施，在市场层次、审核机制、投资者保护等方面进一步增强制度包容性、适应性；抓紧发布新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》和相关监管指引，更好发挥资本市场并购重组主渠道作用等。

随着改革举措逐步落地，资本市场对优质科技型民企发展的支持力度将进一步加大，支持更多优秀民营企业发展壮大。

田利辉认为，进一步支持民营企业，需要深化股权市场改革，创新债券市场发展和完善配套措施。股权融资方面，优化上市准入，考虑扩大科创板第五套标准适用范围，探索“绿鞋机制”；优化再融资机制；鼓励产业链整合，考虑递延支付资本利得税等激励举措，发展并购市场。债券融资方面，设立专项交易板块，允许BBB以下评级民企发行债券，配套做市商制度，推出高收益债市场；优先支持新型基础设施项目，扩容民企REITs等。此外，还要引导社保基金、年金基金等中长期资金提高民企债券配置比例。

“通过‘靶向政策+市场创新’组合拳，为民企构建‘股权融资筑基、债券工具稳链、REITs盘活存量’的全周期支持体系，最终实现科技、资本、产业的良性循环。”田利辉进一步表示。

(责编：杨曦、陈键)
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