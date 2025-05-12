打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

4月份中小企业发展指数为89.2

孟 珂
2025年05月12日08:56 | 来源：证券日报
小字号

原标题：4月份中小企业发展指数为89.2

5月10日，中国中小企业协会发布的数据显示，4月份，中小企业发展指数为89.2，较3月份下降0.3点，在一季度大幅上升后小幅回落。其中，分项指数1升7降、分行业指数2升6降，分区域指数均有下降。

从分项指数看，资金指数和劳动力指数处于景气临界值100以上。宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、资金指数、劳动力指数、投入指数、效益指数较3月份分别下降0.9点、0.3点、0.3点、0.2点、0.3点、0.5点和0.2点。成本指数由降转升，较3月份上升0.1点，中小企业景气水平波动下滑。

从分行业指数看，4月份，房地产业、批发零售业由降转升，较3月份均上升0.1点。工业、建筑业、交通运输业、社会服务业、信息传输软件业和住宿餐饮业，较3月份分别下降0.6点、0.3点、0.6点、0.3点、0.6点和0.3点。行业整体运行有升有降。

从分区域指数看，4月份，东部、中部、西部和东北地区中小企业发展指数分别为90.2、89.5、88.8和81.2，分别较3月份下降0.1点、0.5点、0.2点和0.2点。

中国中小企业协会常务副会长马彬表示，下一步，要坚决贯彻近期中共中央政治局会议精神，一方面，充分发挥现行政策效应，适时推出增量储备政策；另一方面，总结春节和“五一”假期消费状态，增强扩大国内市场需求的信心和能力。同时，借助《中华人民共和国民营经济促进法》的颁布实施，各级政府特别是基层政府要加大对民营中小企业的帮扶解困力度，加固企业韧性，积累更多有利条件，为稳就业、稳企业、稳市场、稳预期奠定坚实基础。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
母亲节丨爱的陪伴
　　视频制作：王天乐 配音：高子林夕 母亲节将至，在这个致敬母爱的节日里，我们忆起她无声的守护——那些藏在三餐烟火里的关怀，凝在目送背影时的牵挂。她以岁月为梭编织我们的成长，用白发为代价换我们翱翔。…
财米油盐｜“反向代购”火了！“老外”难逃中国品牌“真香定律”
　　“这次我想买衣服、鞋子、珠宝……中国的东西物美价廉！”聊起“中国购”，来自马达加斯加的游客Ezra如数家珍。 正值第九个中国品牌日，财米油盐栏目在街采中发现，中国品牌正俘获越来越多来华外国游客的“芳心”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部