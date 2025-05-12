孟 珂

原标题：4月份中小企业发展指数为89.2

5月10日，中国中小企业协会发布的数据显示，4月份，中小企业发展指数为89.2，较3月份下降0.3点，在一季度大幅上升后小幅回落。其中，分项指数1升7降、分行业指数2升6降，分区域指数均有下降。

从分项指数看，资金指数和劳动力指数处于景气临界值100以上。宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、资金指数、劳动力指数、投入指数、效益指数较3月份分别下降0.9点、0.3点、0.3点、0.2点、0.3点、0.5点和0.2点。成本指数由降转升，较3月份上升0.1点，中小企业景气水平波动下滑。

从分行业指数看，4月份，房地产业、批发零售业由降转升，较3月份均上升0.1点。工业、建筑业、交通运输业、社会服务业、信息传输软件业和住宿餐饮业，较3月份分别下降0.6点、0.3点、0.6点、0.3点、0.6点和0.3点。行业整体运行有升有降。

从分区域指数看，4月份，东部、中部、西部和东北地区中小企业发展指数分别为90.2、89.5、88.8和81.2，分别较3月份下降0.1点、0.5点、0.2点和0.2点。

中国中小企业协会常务副会长马彬表示，下一步，要坚决贯彻近期中共中央政治局会议精神，一方面，充分发挥现行政策效应，适时推出增量储备政策；另一方面，总结春节和“五一”假期消费状态，增强扩大国内市场需求的信心和能力。同时，借助《中华人民共和国民营经济促进法》的颁布实施，各级政府特别是基层政府要加大对民营中小企业的帮扶解困力度，加固企业韧性，积累更多有利条件，为稳就业、稳企业、稳市场、稳预期奠定坚实基础。

(责编：杨曦、陈键)

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