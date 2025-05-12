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前4个月全国铁路完成固定资产投资同比增长5.3%

杜雨萌
2025年05月12日08:56 | 来源：证券日报
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原标题：前4个月全国铁路完成固定资产投资同比增长5.3%

5月11日，《证券日报》记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，今年1月份至4月份，铁路建设优质高效推进，全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5.3%，充分发挥铁路建设投资对经济的拉动作用，积极为经济持续回升向好注入新动能。

今年以来，国铁集团认真贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、全国两会精神，充分用好国家“两重”项目支持政策，以联网、补网、强链为重点，优化施工组织，加强现场作业管控，强化安全质量、生态环保、工程投资控制，优质高效推进铁路工程建设。4月份，多个铁路建设项目取得积极进展，雄安至商丘高铁枣清特大桥完成箱梁架设，宜昌至兴山高铁高岚河特大桥顺利合龙，成渝中线高铁磨盘山隧道、广州至湛江高铁文昌隧道、西安至十堰高铁西岭隧道顺利贯通，西安至延安高铁、成都至达州至万州高铁进入轨道施工阶段，成都至宜宾高铁天府站钢结构全面完工，柳州至梧州铁路全线首座站房东乡站封顶。

下一步，国铁集团将认真贯彻落实中央部署要求，开展强网强链行动，科学有序推进铁路规划建设，切实提高投资效益，提升现代化铁路网整体效能，加快构建现代化铁路基础设施体系，确保如期完成铁路“十四五”规划目标任务。

(责编：杨曦、陈键)
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