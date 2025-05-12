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4月份外贸数据“超预期”并不意外

安 宁
2025年05月12日08:56 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点： 4月份外贸数据“超预期”并不意外

5月9日，海关总署发布的最新数据显示，4月份，我国货物贸易进出口3.84万亿元，同比增长5.6%，不仅增幅大，还创造了历史同期次高纪录，也成为单月进出口规模第二高。其中，出口2.27万亿元，增长9.3%；进口1.57万亿元，增长0.8%。4月份的好成绩也带动前4个月外贸整体增长达到2.4%。

“超预期！”这是很多业内人士对此数据的第一反应。今年以来，我国外贸在压力中开局，特别是4月份，外部压力骤然增大，因此这份亮眼的外贸数据来之不易。

笔者认为，4月份的外贸数据虽然“超预期”，但并不意外，这不仅是我国外贸发展韧性的体现，也折射出中国经济高质量发展的活力。

首先，高附加值、高技术产品出口的快速增长重塑我国出口竞争力。

今年以来，外贸企业不断加大投入研发，出口产品竞争力大大提升，对外贸易展现出新活力。数据显示，今年前4个月，我国出口机电产品5.04万亿元，增长9.5%，占出口总值的60.1%。其中，自动数据处理设备及其零部件4587.1亿元，增长5.6%；集成电路4051.5亿元，增长14.7%；汽车2649.8亿元，增长4%。我国出口高技术产品1.52万亿元，增长7.4%，占出口总值的18.1%。其中，出口船舶和海洋工程装备增长16.4%、工业机器人增长58.3%、风力发电机组增长45.5%。

高附加值、高技术产品的加速“出海”印证了“中国制造”向“中国智造”的转型，也成为我国外贸新的增长点。

其次，更加多元化的市场布局为外贸增长注入了强劲动力。

面对全球贸易变局，中国正以多元化市场布局巧妙化解外部压力。前4个月，我国对周边国家进出口同比增长5.1%，增速较一季度加快1.6个百分点。其中，对第一大贸易伙伴东盟、中亚五国进出口分别增长9.2%、9.9%。另外，我国对共建“一带一路”国家合计进出口7.25万亿元，增长3.9%。此外，截至目前，中国已经是150多个国家和地区的主要贸易伙伴，与30个国家和地区签署23个自贸协定，贸易伙伴与自贸“朋友圈”遍布五湖四海。

当前，在维护传统市场贸易份额的同时，中国在积极拓展新兴市场上也取得显著成效，这种市场结构的优化，降低了单一市场波动带来的风险，成为稳定外贸的关键支撑和强劲动力。

最后，民营企业持续发挥外贸稳增长主力军作用。

民营企业作为我国第一大外贸经营主体，贡献了我国外贸总值一半以上，在稳增长、拓市场、提信心上发挥了重要作用。前4个月，民营企业进出口8.05万亿元，同比增长6.8%，占我国外贸总值的56.9%，比去年同期提升2.3个百分点，成为外贸稳增长的重要保障。

由此来看，4月份中国外贸数据“超预期”实际上是中国经济结构优化与市场策略调整的必然结果，尽管我国外贸仍面临复杂严峻的外部形势，但依托行业政策针对性的支持、新兴市场拓展、市场主体活力持续提升等，外贸总体稳固的大盘没有改变，外贸的长期韧性仍具确定性。

(责编：杨曦、陈键)
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