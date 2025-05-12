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促进物价合理回升有多维积极意义

苏向杲
2025年05月12日08:58 | 来源：证券日报
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原标题：促进物价合理回升有多维积极意义

近日，中国人民银行（以下简称“央行”）发布的《2025年第一季度中国货币政策执行报告》在下一阶段货币政策主要思路中提到，“把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。”这是央行连续三个季度在货币政策执行报告中作出该表述。

物价水平向来备受市场关注。通常而言，物价走势既会影响政府部门制定稳增长政策，也会影响企业投资计划和定价策略，同时还会影响居民的实际购买力和消费信心。这些因素最终都将反映在金融市场的定价机制中。

结合当前我国经济发展的内外部环境及最新物价水平来看，物价仍有回升空间。据国家统计局5月10日发布的数据，4月份，居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.1%，同比下降0.1%；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.4%，同比下降2.7%。笔者认为，通过货币政策等途径促进物价合理回升，既有必要，又有多维积极意义。

首先，有利于稳定市场信心，提振经济增长预期。

物价水平在较短时间内持续上涨可能会引发通胀，损害经济健康运行；而持续下跌则会导致通缩，长期通缩也可能引发经济增长停滞。因此，各国央行普遍将“稳定物价”作为货币政策基本目标之一。从我国实践看，去年以来央行等部门通过实施更加积极有为的宏观政策，强化逆周期调节，对推动物价合理回升发挥了重要作用。

当前，进一步促进物价合理回升具有重要意义。一方面，当物价水平持续低迷时，消费者可能延迟消费以待更低价格，这不利于促消费扩内需；另一方面，物价持续低迷会影响企业的投资积极性，并引发诸多连锁反应。国际经验显示，物价持续低迷是个别发达经济体经济长期停滞的重要原因。而促进物价合理回升具有稳定市场信心、提振经济增长预期的作用。就我国现状而言，今年一季度，核心CPI同比上涨0.3%，保持温和涨幅，PPI降幅较上一年四季度有所收窄。此外，虽然4月份CPI出现同比微降，但环比有所上升，且核心CPI环比由平转涨，上涨0.2%。由此可见，我国物价水平出现诸多向好变化。未来在各项利好政策加持下，物价的合理回升有望进一步提振市场信心。

其次，有效激励消费和投资，促进经济良性循环。

鉴于快速通胀与持续通缩的双重危害，全球主要经济体普遍将2%左右的通胀率设定为政策目标，适度通胀通常被视为经济健康的表征。这一政策目标的经济逻辑在于，物价的温和上涨能够通过以下机制激发市场活力：其一，在物价上涨预期引导下，消费者倾向于提前消费以避免未来价格上涨，直接提振短期消费需求；其二，物价上涨会导致实际利率水平下降（实际利率=名义利率－通胀率），这会提升企业和居民投资、消费的积极性，例如，在名义利率3%、通胀率2%的组合下，实际利率仅1%，既降低企业融资成本，又减轻家庭房贷压力；其三，物价上涨会稀释存量债务的实际价值，例如，在2%的通胀率下，企业固定利率债务的实际价值每年约缩水2%，有助于缓解偿债压力，释放资金用于投资。

最后，促进稳外贸，助力国际收支动态平衡。

物价合理回升可通过汇率传导、贸易结构调整、资本流动优化等多重渠道促进国际收支平衡。根据购买力平价理论，适度的国内通胀将导致本币购买力适度下降，进而通过汇率贬值提升出口商品价格竞争力，增加出口、减少进口，改善贸易收支状况。国际上，一些经济体也通过货币适度贬值以促进国际收支平衡。与之相对，物价持续下跌或低迷可能导致资本外流，进而扩大国际收支逆差。适度通胀则有助于修复市场信心，吸引外资流入实体经济和金融市场。

总之，物价水平是多方面因素共同作用的结果，根本上由供求关系决定。从我国当前情况来看，提振物价的关键在于扩大有效需求，畅通供需循环。令人欣慰的是，我国已围绕扩大有效需求出台了一系列支持性政策，且起到了十分积极的效果。笔者相信，未来随着各项政策持续显效，物价的合理回升将进一步促进经济向好发展。

(责编：杨曦、陈键)
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