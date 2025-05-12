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夏粮进入产量形成关键期 粮食稳产增产基础牢固

人民网记者 李栋
2025年05月12日08:58 | 来源：人民网
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眼下，全国春播迎来高峰，夏粮进入产量形成关键期。各地多措并举做好病虫害防治、抗旱浇灌等后期田管，今年粮食稳产增产基础牢固。

地处皖北的濉溪县是安徽有名的小麦种植大县，205万亩小麦托举着今年粮食丰收的希望。当前，小麦进入灌浆期，濉溪县农技推广中心主任殷修刚成了近段时间的大忙人，向农户传授小麦病虫害防控技巧是主要任务之一。

“小麦赤霉病又称烂穗病、红麦头等，是影响小麦生产的重要病害，具有暴发性强、隐蔽性大、易防难治的特点。”殷修刚介绍，预计今年重大病虫害总体偏重发生，赤霉病大流行风险高，“一喷三防”工作马虎不得。

多措并举重防控，“虫口夺粮”保丰收。安徽省植保总站负责人介绍，今年全省各级农业农村部门、植保机构完善防控机制，推广绿色模式，努力实现小麦赤霉病防治全覆盖，确保小麦产量、品质稳中有升。

“2025年中央财政安排安徽省小麦‘一喷三防’资金1.9亿元，省财政安排2亿元农作物重点病虫害防控资金。”该负责人表示，有条件的地方积极开展整县、整乡、整村、整建制统防统治，确保小麦赤霉病统防统治覆盖率达80%以上。

目前，黄淮海地区冬小麦进入产量形成关键期。河南8500万亩小麦已陆续进入灌浆期，抗旱浇灌对粒重和产量形成至关重要。

河南农业农村厅相关负责人介绍，4月份以来，全省麦田累计浇灌1.029亿亩次，其中4月19日以来浇灌3865万亩次，具备条件麦田基本浇灌一遍，部分地方开展二次、三次浇灌。

中央气象台预计，12日至17日，黄淮中西部、华北南部、陕西关中等地无有效降水，日最高气温将在32℃以上，其中16日至17日将超过35℃，局地可达37℃以上。河南西部、山西南部等地冬小麦干热风风险高。

“‘干热风’天气影响冬小麦灌浆，尤其部分麦区叠加缺墒影响，可能导致小麦早衰。”中央气象台首席预报员韩丽娟建议，根据天气预报，各地优化叶面肥、生长调节剂配方，实施“一喷三防”作业，提高叶片光合能力与抗蒸腾作用；对土壤墒情较差、有微喷灌设备的地块，可在干热风来临前适量喷水增加空气湿度，降低冠层温度，减轻干热风影响。

“针对后期可能出现的‘干热风’天气，农业农村厅已印发通知，持续发挥18个小麦专家指导组的作用，指导各地通过适时浇好灌浆水、喷施叶面肥等措施，科学防范应对，促进籽粒灌浆，增加小麦粒重。”该负责人说。

从全国层面看，今年3月以来全国平均降雨量偏少11%，北方地区面平均降雨量偏少近三成，西南及北方小麦主产区抗旱保供水工作对夏粮产量意义重大。

近日，财政部会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金3.76亿元，支持山西、江苏、安徽、河南、广西、陕西等6省（自治区）做好抗旱救灾等相关工作，重点用于对相关地区开展喷肥保苗、浇水补墒、农作物改种补种等农业生产抗旱防灾救灾措施给予适当补助，助力减轻灾害影响，为促进全年粮食丰产提供有力支撑。

据水利部黄河水利委员会消息，为应对沿黄灌区出现的不同程度旱情，已多次调整刘家峡、小浪底等骨干水库下泄流量。4月以来，黄河干流合计引水流量由800立方米每秒左右增加至1600多立方米每秒。

“下一步，将按照不误农时、高效供水的原则，做好辖区内引黄灌区供水监督指导工作，用好每一立方米宝贵的黄河水资源。”水利部黄河水利委员会负责人表示。

(责编：郝帅、高雷)
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