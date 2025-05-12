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“五一”境外来华支付显著增长

陈果静
2025年05月12日09:01 | 来源：经济日报
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原标题：“五一”境外来华支付显著增长

中国人民银行公布的数据显示，2025年“五一”假期（2025年5月1日至5日），银联、网联共处理支付交易234.39亿笔、金额7.64万亿元，较去年“五一”假期（2024年5月1日至5日）分别增长20.49%、3.21%。其中，处理境外来华人员支付交易笔数、金额较去年同期分别增长244.86%、128.04%。

微信、支付宝发布的2025年“五一”假期数据显示，多项支付数据明显增长。微信团队发布的2025年“五一”数据报告显示，假期微信支付交易笔数增长超10%，高铁出行、公共交通、餐饮“领涨”假日消费。

博通咨询首席分析师王蓬博表示，“五一”假期支付交易笔数和金额的增长，反映出假期消费市场活跃程度提升。这表明居民消费意愿增加，消费需求得到有效释放，是消费市场复苏的重要信号。

“五一”假日期间支付数据显示，假期出入境旅游“双向开花”。来自微信的数据报告显示，内地居民境外微信支付交易笔数同比增长37%。“五一”期间，用支付宝境外出行消费笔数增长了53%，出境游坐公交、乘地铁也成为常态。

出境游持续火爆、出境支付交易笔数增长显著的同时，外籍人士来华热情不减，支付数据显示，外籍用户在境内消费笔数、金额都同比明显增长。

微信支付外卡数据显示，今年“五一”假期前3天，外籍用户在境内消费笔数、金额同比均增长了近2倍。“五一”假期，越来越多的外国游客来华旅行和消费，来华扫货“买买买”成为跨境旅行的新趋势。数据显示，“五一”假期前3天，入境游客用支付宝消费金额同比增长180%；其中，240小时过境免签国家用户通过“支付宝碰一下”消费金额比4月同期增长近50%。

“境外来华人员支付交易数据的大幅增长，显示出我国对境外游客的吸引力不断提升。”王蓬博表示，这背后是移动支付便利性的提升。支付机构提供“外卡内绑”和“外包内用”两大服务，帮助境外游客使用其惯用的“家乡钱包”进行便捷支付。

“在支付优化的前期工作积累基础之上，支付工具的优化体验与高质量发展有力带动了消费增长。”素喜智研高级研究员苏筱芮表示，“五一”假期支付数据增长表现十分亮眼，交易笔数、交易金额等重点指标均有显著增长。同时，在对外开放持续、外籍人士来华热情高涨背景之下，跨境支付同比大增。

值得关注的是，二三线城市乃至一些偏远地区支付数据也迎来增长。苏筱芮认为，这表明支付优化工作的“增量扩面”正得到进一步深化，支付普惠性在更多地区实现有效延伸。苏筱芮建议，相关支付机构抓住跨境支付、“家乡钱包”的发展潜力，研判跨境、家乡场景的重点支付场景，推动更多国家、地区的人们享受快捷支付带来的消费便利。

在便利支付促消费方面，王蓬博认为，应进一步推动国内支付平台与境外支付机构的合作，加快实现支付网络的互联互通。支付机构可针对跨境旅游、购物等需求，提供更加便捷的跨境支付解决方案，如提供实时汇率换算、快速结算等服务。同时，应继续提升支付安全性，充分保障消费者的信息安全。

(责编：杨曦、陈键)
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