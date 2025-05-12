李治国 张 毅 蒋 波

原标题：首发经济激发城市新活力

首店、首秀、首展、首演……一个个“首发”场景正成为多地消费市场的热点。首发经济，是指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称。中共中央办公厅、国务院办公厅近期印发的《提振消费专项行动方案》提出，因地制宜推进首发经济，鼓励国内外优质商品和服务品牌开设首店、举办首发首秀首展。首发经济正在成为多地释放消费潜力、提升城市竞争力的重要途径。

明确发展路径

多地政府因地制宜、综合施策，不断优化创新条件，营造支持首发经济持续健康发展的良好环境。

2018年，上海在全国率先推出首发经济概念“首发上海”，并在去年和今年先后两次升级，现已形成“政策+活动”双轮驱动的3.0版。“首发上海”3.0版共发布10项支持措施，从展会支持、通关便利、财政激励等多个维度加大扶持力度，进一步优化全球新品的首发环境，为国内外品牌在上海首发新品提供了更优质的服务。

首发聚集人气，但如何将引来的“流量”留下来，让首发更可持续？在上海，围绕首发经济，一个不断进化的“产业生态圈”正在形成。上海市商务委副主任刘敏认为，首发经济让产业发展的最新成果在消费市场实现了价值。通过首发经济，可以洞察整个产业链生态全面升级，进一步促进供需在更高层面的对接，实现新的平衡。

南京为激发消费新动能，突出“载体+环境”，培育首发经济新场景，通过打造多元化商业载体，培育特色化商业品牌，厚植高端化商业氛围，形成首发经济良好生态。南京市统计局数据显示，今年前2个月，南京实现社会消费品零售总额1519.61亿元，同比增长7.9%。

作为西北地区唯一的国家中心城市，西安明确将创建国际消费中心城市列为重要工作内容，不断探索消费新场景、新载体、新业态，激活消费潜能。首发经济正成为推动西安经济发展的新动能。今年1月份，陕西省提出，将加快发展首发经济、银发经济、平台经济、夜间经济，完善现代商贸流通体系，扩大特色农产品电商消费，提升“吃住行游购娱”服务品质，释放文旅消费潜能。

挖掘消费潜力

在进一步扩大内需，提振消费的大背景下，做优做强首发经济正在成为各地更深层次优化消费环境、挖掘消费潜力的有效举措。

南京新街口商圈的ZARA亚洲旗舰店，正进行一系列全新的尝试：首次在亚洲市场亮相的ZARA咖啡品牌，加入自动传输系统、全球首个ZARA自助售卖机、潮流自拍舱以及ZARA沙龙等，通过便利性与个性化的设计，圈粉年轻消费者。江苏省商务厅副厅长吴海云称，场景建设是首发经济的重要一环，不仅体现在商业零售领域，还可以渗透到旅游、文创、科技等多个行业。激发消费潜能，要加大文化旅游消费新业态培育和推广力度，推动消费提质扩容。

近年来，西安不断打造消费新场景、新载体、新业态，解锁城市消费密码。3月22日，《长征·四渡赤水》全感剧场首店落户西安市“长安书院”，以“科技+消费”的新场景、新业态，引领更多观众在体验中铭记革命历史、传承长征精神。各类XR科技的加持，为大唐不夜城注入了全新活力。到《熊猫的世界》里，感受大自然的奇妙；在《三体》的广阔宇宙中，踏上充满未知与惊喜的征程；到《唐朝诡事录·西行》的大唐市井间，沉浸式体会历史的变迁……“太震撼了！就像我也穿越到唐朝参与了案件的侦破。”不少游客在体验后发出感叹。

作为上海全年“一节四季”活动的首个重磅项目，2025年全国精品首发季暨“首发上海”系列活动自3月16日启动以来，大批高质量的全球品牌首发、首秀、首展、首店等活动扎堆举办，为这座国际消费中心城市再掀消费热潮。

今年，上海将举办一系列重大展会活动，涵盖家电、时尚和汽车等多个领域，持续打造新产品、新服务、新技术、新模式的集中首发平台，推动“首发+销售”双向转化，加速全球新品在上海市场的落地。在欧莱雅北亚及中国公共事务总裁兰珍珍看来，上海的吸引力来自消费者对美好生活的持续追求，“从千人一面到一人千面，美的需求是推动创新与消费升级的内生动力”。

提升城市竞争力

位于西安市雁塔区的小寨商圈首店云集，是西安的“潮流地标”。坐拥优越的区位条件和浓厚的商业氛围，雁塔区以优质的营商环境形成了以店招店、品牌带品牌的首店招引生态，通过“首店+商圈”模式，2024年引进品牌首店165家，占西安市总量近七成。

雁塔区商务局副局长龚新华介绍，雁塔区将实施小寨商圈提质和雁南国际商圈扩容行动，继续以政策扶持为牵引，依托大型商业综合体和特色商业街区，广泛吸引知名品牌首店，不断创新消费场景，大力发展首店经济、首发经济，让市民群众享有更丰富的消费体验。

江苏多地首发经济动能充足。今年一季度，南京聚集了超过80家各类品牌首店及网红门店，形成了高层次、高能级的“首店矩阵”，引领消费场景焕新升级。苏州市姑苏区正围绕“中心+”“文化+”“数字+”策略，以“千年古城”为依托，以“文化+”赋能经济高质量发展，以首发拉动区域经济链式发展，推动越来越多的优质品牌和文化消费新元素落户苏州古城，成为提升城市商业能级的原动力和激活城市消费的“流量密码”。

南京西路是上海高端品牌密度最高的地区，面积1.8平方公里的商圈内集聚了2000多个国内外知名品牌，国际品牌占比超过70%，为品牌首发提供了良好生态。数据显示，2024年其所在的静安区共引进首店234家，数量规模稳居上海全市第一；今年前2个月，新引进首店32家，继续领跑上海。

上海市委副书记、市长龚正表示，上海将持续培育首发经济，持续建设全球新品首发地，持续打造消费增长新引擎。进一步擦亮首发名片，放大“首发上海”等标志性活动引流效应，加快提升首发首秀活动能级，促进商旅文体展融合发展，构建更加完善的首发经济专业服务生态圈，推动上海国际消费中心城市建设迈上新台阶。

首发经济的蓬勃发展，不仅是我国消费市场巨大潜力的有力印证，还是经济高质量发展不可或缺的活力源泉，更反映出人民群众对美好生活的不懈追求。在各地区各部门的推动下，首发经济将进一步激发消费活力，增强我国经济增长内生动能。

(责编：杨曦、陈键)

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