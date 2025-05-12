原标题：雅迪荣获“AAA级知名商标品牌”，彰显中国品牌全球力量

5月11日，由中华商标协会主办的“2025品牌日商标品牌发展会议”在北京全国人大会议中心举行。在这场备受瞩目的盛会中，雅迪凭借连续八年全球销量第一的成就，以及强大品牌影响力与全球市场地位，荣获“AAA级知名商标品牌”。这一荣誉不仅是对雅迪品牌价值的权威认可，更彰显出中国企业在全球市场中的创新实力与品牌自信。

AAA级商标品牌：高质量发展的闪耀勋章

“AAA级知名商标品牌”作为国内商标品牌评价体系中权威认可的荣誉，其评选过程严格公正，需要从5个一级指标、18个二级指标和41个三级指标展开全面考量。依据严谨的《知名商标品牌评价规范》，候选企业需历经第三方机构的深入材料审核、细致现场评价等诸多环节，最终由中华商标协会知名商标品牌工作委员会的权威专家评审确认，并在公示无异议后方能获此殊荣。

雅迪获此殊荣，既是品牌实力的体现，也是其高质量发展的必然结果。作为全球中短途出行领导者，雅迪长期坚守品质、创新驱动，产品覆盖全球100个国家，累计服务超1亿用户，连续八年稳居全球销量第一。这些亮眼成绩，不仅为国内品牌树立了高质量发展的标杆，更为其全球市场拓展注入强劲动力。

全球销量第一：技术与品质，成就行业领先地位

获评AAA级商标品牌的背后，是雅迪对技术创新和品质提升的持续投入。自2016年上市至2024年，雅迪累计研发投入超59.27亿元，持续领跑行业。其自主研发的TTFAR长续航科技、石墨烯电池等核心技术成果，成功突破行业技术瓶颈，重新定义行业标准，引领电动两轮车技术发展方向。

此次获得权威机构认可，也是雅迪秉持“以用户为中心”理念，全力构筑品牌护城河所带来的生动佐证。雅迪旗下冠能、摩登、飞越三大产品系列，精准聚焦用户对长续航、高颜值、高性能的多样化需求，以差异化优势赢得全球用户的青睐。这种以用户需求为核心的发展理念，不仅巩固了雅迪的行业领先地位，更为行业高质量发展提供了可复制的成功经验。

跑出行业“加速度”！中国品牌闪耀全球舞台

作为“AAA级知名商标品牌”，随着2025年两轮电动车国补政策的持续升温，雅迪“以旧换新”热潮风靡全国！在2025年第一季度，雅迪销量突破400万台，同比增长近100%，以行业领跑者的姿态，为行业发展注入强劲动力。值得一提的是，央视不仅授予雅迪“中央广播电视总台向亚洲推荐的中国品牌”称号，并且多年在春节、五四、国庆节等重大节点与雅迪携手进行人文内容共创，展现了权威媒体对雅迪发展成就和产业地位的高度认可。

在国际市场，雅迪同样表现卓越。通过深度海外本土化运营，雅迪在研、产、供、销、服等环节全面出海，全方位提升了品牌在海外的知名度与美誉度，赢得了全球用户的广泛青睐。目前，雅迪在中国、越南、印尼、泰国等地拥有全球九大产研基地，成功树立起“中国智造名片”的国际形象，为更多中国品牌走向世界开辟前行航道，吸引众多国外媒体组团探访雅迪。凭借全球突围和产品背书，雅迪向全世界彰显了中国品牌的卓越风采。

从技术领跑到品牌登顶，雅迪的成长之路印证了中国企业从“产品输出”到“品牌输出”的转型决心。随着品牌、产品、服务、研发等多维度的持续发力，雅迪将延续销量向好的态势，为全球用户带来更多优质的出行产品和服务，以“行业引领者”的姿态，书写电动两轮车行业的新篇章。

AAA级商标品牌的授牌，不仅是荣誉，更是责任。未来，雅迪将以更高标准践行品牌使命，致力于为全球用户创造更美好的出行体验，持续为中国品牌走向世界贡献磅礴力量，续写中国品牌在全球市场的辉煌篇章。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经