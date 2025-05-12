打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

雅迪荣获“AAA级知名商标品牌” 

2025年05月12日10:25 | 来源：中国经济网
小字号

原标题：雅迪荣获“AAA级知名商标品牌”，彰显中国品牌全球力量

5月11日，由中华商标协会主办的“2025品牌日商标品牌发展会议”在北京全国人大会议中心举行。在这场备受瞩目的盛会中，雅迪凭借连续八年全球销量第一的成就，以及强大品牌影响力与全球市场地位，荣获“AAA级知名商标品牌”。这一荣誉不仅是对雅迪品牌价值的权威认可，更彰显出中国企业在全球市场中的创新实力与品牌自信。

AAA级商标品牌：高质量发展的闪耀勋章

“AAA级知名商标品牌”作为国内商标品牌评价体系中权威认可的荣誉，其评选过程严格公正，需要从5个一级指标、18个二级指标和41个三级指标展开全面考量。依据严谨的《知名商标品牌评价规范》，候选企业需历经第三方机构的深入材料审核、细致现场评价等诸多环节，最终由中华商标协会知名商标品牌工作委员会的权威专家评审确认，并在公示无异议后方能获此殊荣。

雅迪获此殊荣，既是品牌实力的体现，也是其高质量发展的必然结果。作为全球中短途出行领导者，雅迪长期坚守品质、创新驱动，产品覆盖全球100个国家，累计服务超1亿用户，连续八年稳居全球销量第一。这些亮眼成绩，不仅为国内品牌树立了高质量发展的标杆，更为其全球市场拓展注入强劲动力。

全球销量第一：技术与品质，成就行业领先地位

获评AAA级商标品牌的背后，是雅迪对技术创新和品质提升的持续投入。自2016年上市至2024年，雅迪累计研发投入超59.27亿元，持续领跑行业。其自主研发的TTFAR长续航科技、石墨烯电池等核心技术成果，成功突破行业技术瓶颈，重新定义行业标准，引领电动两轮车技术发展方向。

此次获得权威机构认可，也是雅迪秉持“以用户为中心”理念，全力构筑品牌护城河所带来的生动佐证。雅迪旗下冠能、摩登、飞越三大产品系列，精准聚焦用户对长续航、高颜值、高性能的多样化需求，以差异化优势赢得全球用户的青睐。这种以用户需求为核心的发展理念，不仅巩固了雅迪的行业领先地位，更为行业高质量发展提供了可复制的成功经验。

跑出行业“加速度”！中国品牌闪耀全球舞台

作为“AAA级知名商标品牌”，随着2025年两轮电动车国补政策的持续升温，雅迪“以旧换新”热潮风靡全国！在2025年第一季度，雅迪销量突破400万台，同比增长近100%，以行业领跑者的姿态，为行业发展注入强劲动力。值得一提的是，央视不仅授予雅迪“中央广播电视总台向亚洲推荐的中国品牌”称号，并且多年在春节、五四、国庆节等重大节点与雅迪携手进行人文内容共创，展现了权威媒体对雅迪发展成就和产业地位的高度认可。

在国际市场，雅迪同样表现卓越。通过深度海外本土化运营，雅迪在研、产、供、销、服等环节全面出海，全方位提升了品牌在海外的知名度与美誉度，赢得了全球用户的广泛青睐。目前，雅迪在中国、越南、印尼、泰国等地拥有全球九大产研基地，成功树立起“中国智造名片”的国际形象，为更多中国品牌走向世界开辟前行航道，吸引众多国外媒体组团探访雅迪。凭借全球突围和产品背书，雅迪向全世界彰显了中国品牌的卓越风采。

从技术领跑到品牌登顶，雅迪的成长之路印证了中国企业从“产品输出”到“品牌输出”的转型决心。随着品牌、产品、服务、研发等多维度的持续发力，雅迪将延续销量向好的态势，为全球用户带来更多优质的出行产品和服务，以“行业引领者”的姿态，书写电动两轮车行业的新篇章。

AAA级商标品牌的授牌，不仅是荣誉，更是责任。未来，雅迪将以更高标准践行品牌使命，致力于为全球用户创造更美好的出行体验，持续为中国品牌走向世界贡献磅礴力量，续写中国品牌在全球市场的辉煌篇章。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
如何加快构建新发展格局？
　　构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是根据我国发展阶段、环境、条件变化，特别是基于我国比较优势变化，审时度势作出的重大决策，也是把握发展主动权，塑造国际竞争新优势的必然选择。构建新发展格局是事关全局的系统性、深层次变革，是立足当前、着眼长远的战略谋划。…
夏粮进入产量形成关键期 粮食稳产增产基础牢固
　　眼下，全国春播迎来高峰，夏粮进入产量形成关键期。各地多措并举做好病虫害防治、抗旱浇灌等后期田管，今年粮食稳产增产基础牢固。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部