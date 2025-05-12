据中国国家开发银行官方消息 ，今年以来该行与巴西的金融合作取得积极进展，为促进两国合作提质升级注入了新动能。

3月，国开行完成巴西开发银行50亿元人民币授信项目全额发放，贷款资金用于支持中巴石油石化、食品、冶金、造纸等领域贸易往来。同月，国开行完成向巴西东北部新能源送出±800千伏特高压直流输电项目最新一笔人民币融资窗口贷款发放，用于支持购置相关大型设备。该项目将新建1468公里输电线路，建成后可将巴西东北部和北部的风电、太阳能发电和水电等清洁能源汇集输送，满足巴西首都联邦区等核心地区约1200万人口的用电需求。

在南半球的这个金秋，中巴金融合作收获累累硕果，这也成为国开行支持中国与拉美国家携手推进互利互惠务实合作的一个缩影。

中国和拉美地区虽相距遥远，但同为“全球南方”大家庭成员，共同的梦想和共同的追求将双方紧紧联系在一起。多年来，国开行积极助力中国与拉美地区深化金融合作，牵头建立中拉开发性金融合作机制，设立总额225亿美元的中国—拉美、中国—加勒比基础设施专项贷款，参与设立首期100亿美元中拉产能合作投资基金，大力支持中拉基础设施、能源、矿产、制造业、电力、通讯等领域合作。截至今年4月底，国开行已累计向拉美地区21个国家、260余个项目提供约1650亿美元的投融资支持，相关项目兼具经济效益和社会效益，有力带动了合作国经济社会发展和民生改善。

在阿根廷，国开行融资支持贝尔格拉诺货运铁路改造一期项目，将该铁路的运力提升至改造前的235%，并明显提高列车运行速度和稳定性。贝尔格拉诺货运铁路是连接阿根廷粮食主产区和港口的重要运输通道，改造后经该铁路运输的成本明显降低，有效提高了阿根廷农产品在国际市场的竞争力和出口创汇能力。

在秘鲁，国开行融资支持中国南方电网完成对秘鲁能源电力相关公司收购，在当地开展“配电+绿电”业务，主要服务利马北部及周边1600多平方公里区域的电力供应，用户超过160万户，占秘鲁总配电用户数的19%。这次合作有力推动了中国与秘鲁分享配网运行管理、数字电网建设、综合能源服务等方面技术和经验，促进当地供电能力和配电服务水平实现“双提升”。

同时，国开行积极拓展与拉美国家各层级、各领域互动，积极举办多双边交流研讨活动，设立国开行奖学金资助奖励拉美留学生，促进中拉相互认知、民心相通。

下一步，国开行将强化职能定位，围绕推动共建“一带一路”高质量发展，聚焦中拉务实合作重点领域，用好各类专项金融服务和产品，持续加大融资支持力度。

(责编：董童、李源)

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