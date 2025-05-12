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邮储银行承销首批科技创新债券

2025年05月12日10:45 | 来源：人民网
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5月8日，由中国邮政储蓄银行承销的4单首批科技创新债券启动发行，本批债券是首批科技创新债券，涵盖了国有企业和民营企业，同时覆盖了四川、天津、陕西和浙江的发行人，有效拓宽了科技企业融资渠道，通过市场化运作机制引导社会资本精准投向“硬科技”领域。

近日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告；中国银行间市场交易商协会发布《关于推出科技创新债券 构建债市“科技板”的通知》，引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技，激发科技创新动力和市场活力，助力培育新质生产力。邮储银行积极响应政策号召，迅速行动。一方面加大与企业对接服务力度，深入摸排发行需求；另一方面充分发挥行内板块协同优势，为科技创新债券提供有力投资支持，有效降低企业融资成本。

据介绍，此次邮储银行承销的首批科技创新债券项目中，发行主体不仅包含金融机构、地方科技型企业，还包括民营企业以及股权投资机构。一方面拓宽了成熟期科技型企业募集资金用途的灵活性，同时助力激发民营企业的科技创新活力，另一方面为股权投资机构投资于科技创新领域提供融资便利，更好地匹配和满足科技创新领域资金使用特点和需求。

邮储银行构建了全方位、多层次的科技金融服务体系，除传统信贷支持外，在投资银行领域持续发力，通过债券融资、股权融资、财务顾问等多元化方式赋能科技创新。下一步，该行将继续发挥投商行一体化优势，为科技企业提供更加精准、高效的金融服务，以实际行动支持国家创新驱动发展战略。

(责编：董童、李源)
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