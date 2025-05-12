打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

湖南联通正式完成云智产品体系全新升级

2025年05月12日11:07 | 来源：新华网
小字号

原标题：湖南联通云智产品体系全新升级 深度赋能AI时代多元化场景应用

当AI普惠逐渐从“芝麻开门”走向烟火人间时，智能体作为AI具象化载体也正加速融入家庭生活的方方面面。近日，湖南联通深度赋能家庭场景应用的全能AI助手“智家通通”上线，标志着湖南联通正式完成云智产品体系的全线焕新升级。

智家通通上线：语音智控开启全场景智慧生活

“你好通通，我想健身。”随着语音指令发出，营业厅体验区的电视屏幕瞬间切换至健身课程选择界面，不仅有各个年龄段的健身课程，可满足不同群体的需求；当跟着做运动时，屏幕上还会实时同步呈现你的动作和身体幅度，与标准动作形成直观对比。每个抬手、转体、屈膝，都能一目了然，就像拥有了私人教练一样，不用出门在家就能放心锻炼。

湖南联通全新推出的“智家通通”，别看个头不大，却是整个家庭的“智能大脑”。孩子可通过语音调用“国家中小学智慧教育平台”课程，年轻人可畅玩游戏，老人则能在康养板块学习广场舞、太极等进行健康锻炼。

据了解，“智家通通”由AI助手控制各大服务板块，无需遥控器、无需复杂操作，用户只需要说“你好通通”就可以提供百科知识、影视搜索、业务咨询、家庭安防等对话，真正实现“解放双手”的智慧生活新体验，即使是老人、小孩也能轻松驾驭。

云智产品体系矩阵：多元产品构建智慧生态

营业厅工作人员介绍到，除“智家通通”外，湖南联通此次焕新升级的云智产品体系还涵盖“云智手机、云智电脑、云盘、联通看家、联通超清”等产品，构建起覆盖工作、学习、娱乐、安全与存储的家庭生活全场景智慧生态。

联通云智手机支持云端极速畅玩二十多款大型3D手游，无需本地下载、不占手机内存，让用户“秒装秒玩”打破等待魔咒。即使是千元机也能性能开挂，无负担畅玩大型游戏。

电脑配置低，购入高性能的电脑成本却太高；电脑数据储存在本地，出差还得背着电脑到处跑。相比于传统电脑，联通云智电脑有着显著的成本优势和便携性，体积小，携带方便，具有超高性价比；资料储存在云端，用户在任意终端登录账号均可随时获取电脑资料，便于用户随时随地处理工作需求，让工作更轻松。

联通云盘作为家庭数字资产的“保险柜”，不仅支持照片、视频自动备份，还可支持微信、QQ等外部文件等一键转存到云盘内，无需担心本地存储压力。

担心家中老人没人看护、害怕孩子独自在家遭遇危险......联通看家依托高速网络和云端存储，集视频监控、云端回看、告警服务等多重功能于一体。当出现家人意外摔倒、孩子啼哭、陌生人门口徘徊等异常情况时，系统会自动触发短信、电话告警，及时将相关信息推送到用户手机，让用户轻松掌握家中动态，确保家庭安全。

联通超清从画质、流畅度到音效全面焕新，重新定义家庭影音标准。其4KHDR画质搭配5.1环绕声技术与毫秒级低延迟传输功能，让画面传输更稳定高效、色彩还原更真实，在家即可享受影院级观影体验。

此次湖南联通云智产品体系的全线焕新升级，是AI时代对智慧生活的一次全新探索和实践。“智家通通”的上线以及五大产品的协同发力，将真正实现科技与生活的共生共融，为用户带来了更加便捷、智能、多元的体验。

在AI时代，湖南联通作为行业的先锋力量，将秉承创新精神，深度挖掘用户需求，不断为用户带来创新产品、创新服务，以实际行动推动家庭生活向更高效、更智能、更便捷的方向发展。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
如何加快构建新发展格局？
　　构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是根据我国发展阶段、环境、条件变化，特别是基于我国比较优势变化，审时度势作出的重大决策，也是把握发展主动权，塑造国际竞争新优势的必然选择。构建新发展格局是事关全局的系统性、深层次变革，是立足当前、着眼长远的战略谋划。…
夏粮进入产量形成关键期 粮食稳产增产基础牢固
　　眼下，全国春播迎来高峰，夏粮进入产量形成关键期。各地多措并举做好病虫害防治、抗旱浇灌等后期田管，今年粮食稳产增产基础牢固。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部