原标题：湖南联通云智产品体系全新升级 深度赋能AI时代多元化场景应用

当AI普惠逐渐从“芝麻开门”走向烟火人间时，智能体作为AI具象化载体也正加速融入家庭生活的方方面面。近日，湖南联通深度赋能家庭场景应用的全能AI助手“智家通通”上线，标志着湖南联通正式完成云智产品体系的全线焕新升级。

智家通通上线：语音智控开启全场景智慧生活

“你好通通，我想健身。”随着语音指令发出，营业厅体验区的电视屏幕瞬间切换至健身课程选择界面，不仅有各个年龄段的健身课程，可满足不同群体的需求；当跟着做运动时，屏幕上还会实时同步呈现你的动作和身体幅度，与标准动作形成直观对比。每个抬手、转体、屈膝，都能一目了然，就像拥有了私人教练一样，不用出门在家就能放心锻炼。

湖南联通全新推出的“智家通通”，别看个头不大，却是整个家庭的“智能大脑”。孩子可通过语音调用“国家中小学智慧教育平台”课程，年轻人可畅玩游戏，老人则能在康养板块学习广场舞、太极等进行健康锻炼。

据了解，“智家通通”由AI助手控制各大服务板块，无需遥控器、无需复杂操作，用户只需要说“你好通通”就可以提供百科知识、影视搜索、业务咨询、家庭安防等对话，真正实现“解放双手”的智慧生活新体验，即使是老人、小孩也能轻松驾驭。

云智产品体系矩阵：多元产品构建智慧生态

营业厅工作人员介绍到，除“智家通通”外，湖南联通此次焕新升级的云智产品体系还涵盖“云智手机、云智电脑、云盘、联通看家、联通超清”等产品，构建起覆盖工作、学习、娱乐、安全与存储的家庭生活全场景智慧生态。

联通云智手机支持云端极速畅玩二十多款大型3D手游，无需本地下载、不占手机内存，让用户“秒装秒玩”打破等待魔咒。即使是千元机也能性能开挂，无负担畅玩大型游戏。

电脑配置低，购入高性能的电脑成本却太高；电脑数据储存在本地，出差还得背着电脑到处跑。相比于传统电脑，联通云智电脑有着显著的成本优势和便携性，体积小，携带方便，具有超高性价比；资料储存在云端，用户在任意终端登录账号均可随时获取电脑资料，便于用户随时随地处理工作需求，让工作更轻松。

联通云盘作为家庭数字资产的“保险柜”，不仅支持照片、视频自动备份，还可支持微信、QQ等外部文件等一键转存到云盘内，无需担心本地存储压力。

担心家中老人没人看护、害怕孩子独自在家遭遇危险......联通看家依托高速网络和云端存储，集视频监控、云端回看、告警服务等多重功能于一体。当出现家人意外摔倒、孩子啼哭、陌生人门口徘徊等异常情况时，系统会自动触发短信、电话告警，及时将相关信息推送到用户手机，让用户轻松掌握家中动态，确保家庭安全。

联通超清从画质、流畅度到音效全面焕新，重新定义家庭影音标准。其4KHDR画质搭配5.1环绕声技术与毫秒级低延迟传输功能，让画面传输更稳定高效、色彩还原更真实，在家即可享受影院级观影体验。

此次湖南联通云智产品体系的全线焕新升级，是AI时代对智慧生活的一次全新探索和实践。“智家通通”的上线以及五大产品的协同发力，将真正实现科技与生活的共生共融，为用户带来了更加便捷、智能、多元的体验。

在AI时代，湖南联通作为行业的先锋力量，将秉承创新精神，深度挖掘用户需求，不断为用户带来创新产品、创新服务，以实际行动推动家庭生活向更高效、更智能、更便捷的方向发展。

(责编：董童、李源)

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