原标题：芍药越天山，蜜桃上高原：拼多多重塑西部消费版图

当西藏牧民巴特尔在海拔4000米的牧场签收到来自山东菏泽的A级芍药时，横亘在西部与东部之间的地理鸿沟，正被拼多多的物流链路悄然填平。

曾经，巴特尔所在的高原牧场，是电商物流版图里够不到坐标的“偏远地区”，“偏远地区不配送”、“运费比商品还贵”是西部消费的无奈。如今，随着拼多多“千亿扶持”计划不断释放红利，越来越多的西进商品享受到了物流中转费减免的优惠，从蒙阴蜜桃到菏泽牡丹，从江苏大闸蟹到福建冲锋衣……西部消费者口中抱怨的“买不到”，变成了“三日达”。

东西部的消费需求逐渐被平等对待，由消费平权引发的产业振兴和经济跃迁也正在上演。

一次西进包邮引发的消费平权

“每次在直播间刷到鲜切花基本都是只看不买，不是商家不配送，就是邮费比花还贵，我们大西北人想手捧一束鲜花，真的好难。”来自甘肃省武威市民勤县的李莹抱怨道，作为一名爱花人士，她若想在生活中添加一份诗意，总比普通人花费的成本更高一些。

民勤县东、西、北三面被巴丹吉林和腾格里两大沙漠包围，常年干旱少雨，在这里，每一滴水都弥足珍贵，更遑论种植那些天然亲水的植物和花朵，大多数情况下，李莹只能依赖网购。

但网购又总有问题，李莹以自己最喜欢的栀子花为例，一株四年苗的正常价格在25块钱左右，却因为民勤属于偏远地区，需要支付26块钱的快递费，这一叠加直接将李莹劝退。更糟糕的是，每当李莹想网购一个商品，面对昂贵的运费犹豫再三，并最终决定付款时，却发现商品下面有一行清晰的小字：该商品暂不支持配送至甘肃。

长久以来，“偏远地区”就像是一道隐形结界，隔绝了李莹与外面的“花花世界”。而常年关山难越的快递物流，也让偏远地区的生活很难完全与东部同频，消费差距逐渐拉开，打通东西电商物流链路成为一道必答题。

转折发生在去年9月。拼多多在首创中转集运包邮的基础上，又主动免除西藏、甘肃、青海、内蒙古等偏远地区的物流中转费用。平台商家发往偏远地区的订单运费，逐渐与发往普通地区“拉齐”。

蒙阴蜜桃商家李国良在这时打开了偏远地区消费者的购买权限，他向记者算了一笔账，从蒙阴县发货往偏远地区最快仅需三天时间，中转费的减免可以为自己降低25%左右的运费，有些时候，发这些偏远地区甚至比发北京和上海还要便宜一些。

渠道打通了，消费者也终于迎来了下单自由。如今，鲜花再也不是李莹只敢看不敢买的“奢侈品”，她正和千千万万个网友一样，平等享受着互联网带来的福利，生活正因为“电商西进”发生改变。

一组市场挖潜激发的上涨数据

“拼多多是我们最主要的线上销售渠道，在西进政策的助力下，店铺在甘肃、宁夏、青海等偏远地区开始‘涨粉’了，来店铺里咨询的人也多了起来。”这是店铺西进包邮以来，李国良最直观的感受之一。

去年蜜桃尾季，由于打开了偏远地区的发货权限，李国良的订单增长20%—30%。今年4月初，拼多多又加码推出“千亿扶持”计划，继续遵循“减免、扶持”的思路，保持西进商品二段运费减免政策不变，从物流层面持续释放红利。同时，通过“商家回馈计划”，针对西部地区的热点需求发放优惠券，倾斜补贴、流量等资源，激发消费潜能，拉动订单消费。

而有了去年蜜桃“西进”的经验，今年李国良很早就打开西部发货权限，先发那些三天就能到货的偏远地区市场，根据过去每年单量成倍增长的经验，他认为单量一定很可观。

山东蜜桃进入成熟时节，农户正在为第一批蜜桃套袋。

准备大干一场的还有平台芍药商家张凝钊。近年来，为了扩展芍药的销售半径，他一直关注消费强劲增长的中西部地区。“一盆花向西走上至少2000多公里，但我们只要负责头程的运费，还能享受各种销售补贴。”张凝钊表示，“这是一笔好生意。”

去年，张凝钊销售的贵价巴茨拉经官方补贴后，单日卖出逾千单。今年，他首次为芍药鲜切花报名了百亿补贴活动，而且全国发货。“只要报名，平台就会向链接商品发放优惠券。我上线了8个链接，原价59元五支的蓝富士芍药和红富士芍药，补贴以后只要49元五支。如此，我们的利润率不降、订单增长，消费者也能用更优惠的价格买到心仪商品。”在张凝钊看来，目前的产品力和价格力，辅之平台减免偏远地区物流中转费服务，对于开拓西部市场，很有竞争力。 “结合母亲节平台推流，在大西北好好卖一卖。”

广袤的西北大地蕴藏的消费蓝海潜力无限，伴随着电商西进的种种政策，正不断释放出来。据国家邮政局统计，2024年，中西部快递业务量增速超全国平均水平，全国社零总额同比增长3.5%，西藏、宁夏、内蒙古、甘肃等省份均超过全国平均水平。其中，西藏以7.2%的同比增速排名全国第一。拼多多平台数据显示，过去一年，西部地区订单实现双位数增长。

一场产业链反哺带动的消费大循环

引领电商西进，带来的不只是东西部消费上的平权，更深远的意义在于，通过拼多多这条“纽带”实现东西双向奔赴，不仅完成“东货西进”，也要推动“西货东流”，从而形成全国消费大循环。

基地的芍药准备发往全国，今年，张凝钊已多次报名了拼多多百亿补贴活动。

2021年，一次偶然的机会，李国良发现西部地区有一种无籽葡萄很受欢迎，经过多层经销商批发售卖到山东之后，仍然利润可观。经他调研后发现，这种葡萄叫“克伦生”，产自云南和四川大凉山一带，于是托朋友关系，李国良很快联系到了克伦生的货源。

“让我们很惊讶的是，云南当地人并没有意识到这种葡萄的商机，他们不会卖这个东西，甚至都不会打包快递，我算是比较早在网上卖克伦生的人。”李国良回忆道，他在自己的拼多多店铺里上了克伦生的链接，然后拿着订单找当地供应链发货，每天可以发上千单。这种模式坚持了一年，克伦生就风靡全国，更多商家来到当地寻找供应链。

这一次的试水，帮李国良打开了深入西部市场的思路，“我打算在今年的桃子卖完之后，再去大西北逛逛，看看他们那边有什么土特产可以拿到店铺里面去卖。”李国良计划，而考虑到西部地区可能并没有很成熟的电商体系，这一次，他决定将团队也带过去，在西部安营扎寨。

也许这就是“西进”更深远的意义，不仅仅是要让货物流通起来，更关键在于，携手当地，将成熟的电商运营理念和模式输送西部，推动西部经济社会实现跨越式发展。

近期，“千亿扶持”还推出“多多好特产”专项行动，深入各大农特产区，帮扶全国“土特产”触网大循环，提升土特产的品牌知名度与溢价能力、推动产业良性发展，同时促进农民增收致富。而进入西部和从西部走出的土特产都将是“多多好特产”重点帮扶的对象。当偏远地区土特产与沿海水产在同一张餐桌上相遇，消费大循环也便有了更生动的注解。

(责编：董童、李源)

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