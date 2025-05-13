原标题：1晚多睡1小时！海信发布新风空调健康睡眠解决方案

5月12日，在“1晚多睡1小时—海信新风生活方式发布会”上，海信正式推出新风空调健康睡眠解决方案，并联合中国睡眠研究会、中国家用电器研究院等多家权威机构正式发布《新风空调助眠白皮书》，白皮书以科学严谨的实验证明：海信新风空调凭借其新风增氧、高效净化以及极致静音的独特属性，能显著改善睡眠环境的空气质量，提升睡眠的舒适度，全方位实现睡眠效率的提升。在海信新风空调优化后的空气环境中，用户7小时的睡眠时长，可抵传统空调环境下8小时的睡眠效果，相当于 “1晚多睡1小时”。

据《2025年中国睡眠健康调查报告》显示，我国居民普遍睡眠不足且质量低下，近半数(48.5%)成年人存在睡眠困扰，且睡眠困扰率随年龄增长逐渐攀升 ，这种睡眠危机正引发系统性健康风险。

针对困扰消费者的睡眠困扰问题，海信中国区营销总部冯涛在发布会上提出睡眠空气质量终极解决方案。他指出，海信新风空调能通过微正压置换方式净化室内空气、平衡室内水汽，结合静音防直吹功能，构建起覆盖空气洁净度、温湿舒适度及体感舒适度的立体化睡眠保障体系。

针对卧室空气污染问题，海信新风空调通过微正压对室内的“二氧化碳和TVOC”进行置换净化，解决睡眠中因缺氧导致的头昏脑胀现象；空调房普遍存在的口干舌燥问题，主要是空调制冷制热过程中水分流失造成的，海信新风空调通过对洁净空气的引入，能还原自然界应有的水汽平衡；针对入睡困难、浅眠易醒的睡眠困扰，海信新风空调16分贝超静音及防直吹功能可以直接提升睡眠舒适体感。

基于上述技术优势，海信将正式启动“海信新风空调 1晚多睡1小时”的万店换新计划，通过全国终端视觉焕新升级，让更多消费者了解新风空调，护航万千家庭睡眠健康。

发布会上，上海交通大学教授、资深环境专家吴吉祥教授在《良好睡眠 健康之源》主题演讲中指出，职场高压人群、过敏症患者及老年人等属于特别需要关注睡眠问题的群体，改善睡眠质量需从多维度入手，其中优化睡眠环境空气质量是关键。

发布会上，中国家用电器研究院院长助理吴海涛深度解读了《新风空调助眠白皮书》，并公布了白皮书的实验及研究成果。在实验中，研究团队选取海信新风空调作为实验对象，通过60名实验人员在模拟真实卧室环境的实验舱内进行对比测试，系统分析了新风空调与传统空调对睡眠质量的影响差异。

结果显示，相较传统空调，使用海信新风空调的深度睡眠时长占比达20.4%，对照组仅为15.6%；在使用海信新风空调的睡眠环境下，实验人员的深度睡眠时长从74.7分钟提升至 85.6分钟，增幅达14.6%。

通过深度分析深睡时长、浅睡时长及夜间清醒次数等参数对睡眠价值的贡献值可以得出结论：使用海信新风空调睡眠7小时的有效睡眠时长，与传统空调环境下睡眠8小时相近，相当于“1晚多睡1小时”。

早在2008年，海信空调便推出行业首台新风空调，从变频技术的拓荒者，到新风赛道的领航者，海信空调始终以用户需求为原点，不断以技术革新重构空调价值维度。

发布会上，海信空调副总工程师李本卫携2025海信新风家族三款战略新品亮相。其中，主打“增氧轻音深睡眠”的海信新风空调X3pro、“AI空气管家 1机顶6机”的海信新风空调璀璨C3pro还是2025FIFA世俱杯官方指定空调，而主打母亲人群关怀的海信新风空调X7Pro更是上市就成为妈妈人群的首选。

“在中国品牌建设室内空气净化品牌集群组织开展的2024年度品牌评价活动中，海信品牌居于健康空调器榜首。而电商新品海信新风空调X3Pro，预售即成爆品，这不仅是对产品实力的有力证明，更是消费者投出的真实信任票！”在接受采访时，海信空调副总工程师李本卫说。

从1997年推出中国首台变频空调，到如今以新风助眠技术重新定义行业价值，海信始终以用户需求驱动创新。1晚多睡1小时，不仅是海信新风空调带给消费者的承诺，更是科技赋予生活的温柔馈赠。

据奥维云网监测数据，2024年，海信新风空调全渠道销额占有率第一;2025年1-4月，海信新风空调全渠道销额占有率持续第一。为回馈广大消费者，即日起在京东购买海信新风空调，享国家补贴与以旧换新至高立减35%优惠，还可保价618。京东将在5月17日，联合海信推出“海信新风空调日”优惠活动，自5月17日开始，京东和海信将持续开展“海信空调新风季”活动。海信作为2025 FIFA世俱杯全球官方合作伙伴，此次将与京东携手，共同守护球迷看球清凉。

(责编：曹淼、李源)

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