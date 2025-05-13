原标题：2025世界品牌莫干山大会 | 金沙江安全智拍铸牢高校毕业生图像采集的真实性防线

5月9日，由新华社品牌工作办公室、中国国家品牌网等联合举办的以“品牌，让世界更美好”为主题的2025世界品牌莫干山大会在中国德清召开。同步举行的“2025影像产业发展论坛”、“科技赋能文旅品牌发展论坛”等分论坛也陆续拉开序幕。作为“2025世界品牌莫干山大会”的重要分论坛，有关部门、中外企业、高等院校、行业协会等业内人士齐聚莫干山，共同探讨拓展影像产业边界，推动中国品牌建设，进一步发挥品牌引领作用。北京金沙江科技有限公司携旗下人工智能服务产品——“金沙江安全智拍”等参加了本次盛会。

“金沙江安全智拍”移动端图像采集系统及多项人工智能图像处理创新技术成果，向世界展示了中国品牌创新成果与实力，展现了金沙江科技在移动端图像采集及人工智能图像标准化领域的品牌创新力量。

近年来，随着人工智能（AI）修图技术的广泛应用，人像处理效率极大提高的同时，如何防范学生使用AI工具对自己的证件照进行美颜、滤镜甚至“整容”“换脸”？如何保证高校毕业生图像真实可靠？这已经成为高校毕业生图像信息采集工作中的首要问题。

北京金沙江科技有限公司自2020年正式推出金沙江安全智拍服务以来，就一直以"信息安全，图像真实"为核心价值，构建起智能化的高校毕业生图像采集服务核验体系，从三个方面铸牢高校毕业生图像信息的真实性防线。

其一，杜绝自选，实时采集。学生在使用“金沙江安全智拍”服务时，只能使用移动端（手机端）进行实时现场拍摄，不提供从手机相册中选取照片上传的功能。通过这种“端-云协同”的强制实时拍摄机制，构建了高校毕业生图像采集全流程防篡改闭环。这种在移动端操作层面严格限制学生的拍摄入口，彻底关闭相册上传功能，仅允许调用手机原生摄像头进行活体检测与即时拍摄的金沙江安全智拍系统，从源头切断人工智能(AI)换脸、深度伪造或历史修图照片的可能性。

其二，多重验证，确保真实。在学生使用移动端（手机端）进行图像采集的过程中，金沙江安全智拍系统能根据高校需求自动完成了多重真实性验证：

活体检测与动作指令。要求学生按照随机指令（如眨眼、摇头、张嘴等）完成验证，排除静态照片或预录视频的冒用风险。

环境动态监测。通过传感器同步采集设备数据、环境光线变化及背景噪音特征，结合人工智能(AI)算法分析拍摄场景是否存在摆拍支架、虚拟背景等异常。

时空数据绑定。自动嵌入不可篡改的时间戳与地理定位，确保每张照片对应唯一时空坐标，防止跨时空照片复用。

其三，多模态检测，精准识别。对于学生使用移动端（手机端）采集上传的照片，金沙江科技通过自主研发的多模态人像检测引擎技术，解析人像面部100多个特征点，比对光影逻辑与设备参数，进一步验证人像的真实可靠性。该技术采用生物特征识别、图像元数据分析及人工智能（AI）对抗检测等技术手段，精准识别美颜滤镜、瘦脸磨皮、AI整容、AI换脸等多种人像篡改行为或修饰痕迹，自动触发三级预警：轻度失真实时提示整改；重度修饰强制驳回并生成诊断报告；AI换脸整容等恶意篡改行为将同步启动溯源追踪。

金沙江科技自2020年正式推出金沙江安全智拍服务体系以来，每年累计服务全国近1000所高校、超500万毕业生。据高校反馈，金沙江安全智拍服务在防范AI生成人像、保障信息安全、保障图像真实、降低管理成本、规避法律风险、提高采集效率等方面成效显著，真正实现了“技术赋能教育”的初心使命。

面向未来，我国教育进入数字化、智能化发展的重要战略机遇期，金沙江科技将充分发挥科创实力，携手推动教育行业及中国品牌向上发展，为建设教育强国、品牌强国做出更多更多贡献。

(责编：董童、李源)

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