新华社北京5月13日电（记者戴小河）中国石化13日宣布，旗下中原油田部署在四川盆地普光地区的铁北1侧HF井垂深超过5300米，试产获高产工业气流，该井刷新了我国页岩气井垂深纪录，助力四川盆地超深层页岩气开发。

普光气田是我国首个实现规模开发的特大型深层高含硫气田，已高效开发20年。为实现长期稳产目标，中国石化不断寻找新的资源补充，将目光锁定到普光二叠系。普光探区二叠系超深层页岩气资源量丰富，但大都分布在埋深超过4500米的超深领域，追踪难度极大，被业界视为“深地禁区”。

针对铁北1侧HF井超深层页岩气藏存在的地层压力高、应力差大及灰岩夹层多等难点，攻关团队应用中国石化自主研发的175兆帕超高压压裂装备，采用超高压高排量穿层扩缝等改造模式，在地下5300米的高压地层中开辟出纵横交错的“人造气路”。

中原油田首席专家彭君表示，目前中原油田着手编制普光探区二叠系页岩气整体勘探开发方案，推动实现资源高效转化。同时，随着超深层地质评价、物探技术和压裂工艺的持续升级，将进一步提升普光地区勘探开发效率，让“深地禁区”加速转变成为“能源粮仓”。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经