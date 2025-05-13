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数据赋能助推我国重载铁路数智化转型发展

2025年05月13日18:52 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （记者杜燕飞）在建设“数字中国”“交通强国”的背景下，数据赋能助推我国重载铁路数智化转型发展。日前，国家能源集团发布朔黄铁路“数智朔黄”数据赋能平台。作为我国“西煤东运”第二大煤运通道，朔黄铁路已形成“智能运营、智能装备、智能运维、智能安全、智能管理”一整套重载铁路运营管理体系。

据介绍，“数智朔黄”数据赋能平台以“两横一纵”为主架构，通过信息化手段和数智化逻辑算法，实现了数据的统一治理和共享共用。其中，“两横”是按图运营计划系统和经营管控计划系统，“一纵”是精益管理系统。目前，精益管理系统经过一年的试运行已正式投运，智能处理数据业务达7040条；按图运营计划系统和经营管控计划系统也已进入全面试运行阶段。

一直以来，交通是数字技术和实体经济深度融合的重点领域。此前印发的《交通强国建设纲要》明确，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。

朔黄铁路公司相关负责人介绍，2024年，随着“数智朔黄”数据赋能平台的建设与试运行，朔黄铁路运输周计划兑现率达98%以上、天窗容积率提高20%以上，年运量突破3.71亿吨，创历史新高；运维废旧物资处置时长由60天缩短至30天，招标采购周期平均缩减18.5天，大中修投资减少3.5亿元；通过智能铺排不同型号机车上线比例及牵引类型，机车节电量2.87亿度、节约电费2亿元，万元产值二氧化碳排放量比目标值降低31%。

业内人士表示，当前，‌通过人工智能、物联网、5G技术与铁路场景的深度融合，“感知—决策—控制”一体化智慧铁路生态正加速构建。该平台形成了“产、学、研、用、创”融合创新生态，构建了全生命周期数据治理体系，打造了“智能感知—自主决策—精准执行—趋势预判”的闭环管理模式，使重载运输从经验驱动转向算法驱动。

“未来，朔黄铁路将继续深化数智化转型升级，从重载铁路技术攻关到全场景智能运维体系构建，从数据驱动的调度优化到绿色低碳运输模式创新，开展重载铁路数智化转型协同攻关，激发数据要素乘数效用。”上述负责人说。

(责编：郭思邈、高雷)
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