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第七届衡水老白干酒文化节举办

2025年05月13日19:45 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）近年来，白酒行业竞争从“品牌竞争”转变为“文化竞争”，加强文化叙事，成为白酒品牌核心竞争力之一。

5月10日至11日，第七届印象·衡水老白干酒文化节在河北衡水举行。文化节通过“文化论坛+名人探厂+坊主嘉年华+沉浸式文化展”等多维呈现体系，立体展现中国白酒活态文化遗产的传承脉络。

河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、总经理王占刚在开幕致辞中表示，面对白酒行业新形势和新挑战，要有五点坚持：一是坚持长期主义，二是保持战略定力，三是坚持守正创新，四是坚持问题导向，五是坚持以消费者为核心。他表示，衡水老白干将秉持“传承千年匠心，酿造美好生活”的企业使命，走出高质量发展新路径。

在第三届衡水老白干文化论坛暨顾问年会上，河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理赵旭东表示，本届文化节的举办是以衡水老白干与世界碰杯的110周年为契机、连结酿造、品质、品牌、历史四大文化，开启思想盛宴。

据了解，衡水老白干荣膺1915巴拿马万国博览会甲等金奖110周年之际，河北省收藏协会创始会长赵德润和河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、总经理王占刚共同举行了“甲等金奖鉴证仪式”。

业内认为，在白酒行业进入存量竞争的背景下，挖掘历史传承、加强文化叙事，成为酒企提升品牌知名度，与消费者建立联结的重要手段，也成为当下名酒竞争的新领域。

(责编：郭思邈、高雷)
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