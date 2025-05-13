图为辩论赛现场。受访方供图

人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，一场主题围绕质量与品牌的辩论赛在北京信息科技大学新校区内举行。

据了解，此次辩论赛是“中国质量万里行高校行”系列活动之一，辩论赛上，正反双方大学生辩手围绕“品牌价值提升的核心驱动力，究竟是质量科技，还是人文智慧？” 辩题展开辩论，碰撞出思想的火花。

辩论赛后，中国质量万里行促进会副会长、秘书长赵陕雄对辩手们的表现进行了点评。他表示，科技创新是质量品牌的“硬骨骼”，人文智慧是质量品牌的“软灵魂”，二者相辅相成。正方和反方的精彩辩论，让大家深刻认识到，科技为质量提升奠定技术基础与效率保障，人文为品牌建设注入文化内核与情感价值，它们就像车之双轮、鸟之两翼，协同共生才能推动品牌价值全面提升和可持续发展。

北京信息科技大学副校长张健表示，质量是品牌的生命线，品牌是质量的放大器，同时他表达了对落实《质量强国建设纲要》和建设质量管理工程专业的重视，学校依托信息科技特色培育质量管理工程专业人才，回应着国家和首都质量人才缺口的时代之问。他对质量管理专业的同学们提出“夯实专业基础、培养创新思维、弘扬工匠精神“的三点期望，并鼓励同学们成为质量与品牌的“桥梁”，肩负起时代赋予的使命。

主办方表示，“中国质量万里行高校行”通过组织质量主题辩论赛、质造密码大挑战、开展校园质量宣传、开设质量公开课、搭建校企交流台等，帮助青年学子树立“质量即生命、诚信即尊严”的价值理念，在潜移默化中培养其严谨求实的科学精神与精益求精的工匠品格，为高质量发展的人才储备工作进行了积极探索与尝试 。

(责编：郭思邈、高雷)

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