新华社西安5月13日电（记者付瑞霞）记者5月13日从中国航天科技集团六院获悉，该院研制的140吨级重复使用液氧甲烷发动机于4月26日首次进行整机试验，取得圆满成功。

140吨级重复使用液氧甲烷发动机，将在天地往返运输系统、可重复使用运载器及大运力火箭等领域发挥重要作用。研发团队打破传统研制壁垒，以数字化手段高速迭代方案设计，在设计仿真全覆盖的基础上采用组件联合仿真分析，短时间内突破了多项关键技术。该发动机从方案论证到整机试车，仅用时7个月。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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