人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会（CNAS）了解到，CNAS第五届全体委员会第二次会议暨执行委员会第五次会议在北京召开。

会议充分肯定了2024年CNAS的工作，审议了2024年度CNAS秘书处工作报告，认证机构、实验室、检验机构、审定与核查机构、评定、申诉、最终用户等7个专门委员会2024年度工作报告，全体委员会和专门委员会委员调整提案等。

市场监管总局认证监管司司长姚雷和认可检测司司长况旭分别结合2025年认证认可工作重点对认可工作提出了要求。

会议提出2025年CNAS将进一步服务委员会建设，服务市场监管、质量提升、国际合作、行业需求等，持续完善认可制度，扩大认可服务，提升认可影响。

(责编：郭思邈、高雷)

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