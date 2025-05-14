齐志明

充分发挥我国人力资源优势，支持扩大优质家政服务供给，我国家政服务业提质扩容将迈入“快车道”，更好满足人民群众高品质生活服务需求

刚过去的“五一”假期，家庭服务平台天鹅到家北京某门店数据让笔者印象深刻：这个假期，该门店钟点工需求占比突出，占到该门店保姆订单的44.5%。该品牌新开的“社区管家店”不仅为居民提供做饭钟点工、各类保洁、保姆、育儿嫂等服务，还增加了干洗、技能培训、缝纫等新服务，给社区居民日常生活增添了便利。

母婴护理、养老照护、收纳、保洁……当前，养老、托幼等家政服务成为许多家庭的刚性需求。2023年全国家政服务业营业收入达到1.16万亿元，2024年达到1.23万亿元。家政服务业在更好服务“一老一小”、稳定和扩大就业、扩大服务消费等方面都大有可为。

同时要看到，促进家政服务消费还面临“量”与“质”两方面梗阻。从数量上来说，目前我国家政服务从业人员已超3000万人，但有效供给仍不足。从品质上来说，家政服务业还存在行业发展不规范、无序竞争、服务质量不高等问题，难以满足居民消费升级需求。要以优化供给为抓手，以产教融合为引擎，提升家政产业的服务质量，更好满足群众家政服务需求。

人才是第一资源，要多措并举培养一批高素质家政员就业队伍，切实推动家政人才梯队建设实现质的有效提升和量的合理增长。

在扩大增量上，可依托职业院校、龙头企业等，支持家政产教融合实训基地建设，以需求为导向强化人才培养，扩大高素质、专业化家政人才的供给。近期，北京市人社局发布的《“北京家政”技能品牌建设工作方案》提出，结合北京市家政服务市场细分领域技能需求，与家政龙头企业、技工院校等合作，将开发10个以上的专项职业能力考核标准，配套高质量培训教材，为北京市家政服务人员提供标准化、规范化、品牌化的技能操作规范。

在优化存量上，要建立健全全链条全员培训体系，落实家政从业人员岗前培训和“回炉”培训等要求，让有意愿从事家政服务的人员及时得到高质量技能培训，提升就业能力，涵养职业生涯可持续发展能力。

在提升质量上，要强化从业人员职业素养和服务意识的培养。家政服务机构应持续完善内部管理制度，加强服务过程管理，提高“月嫂”和“育儿嫂”的服务技能与素质，提升消费者满意度，促进家政服务业规范化、专业化、品牌化发展。

近年来一系列政策文件的制定出台，为家政服务业高质量发展指明了方向。充分发挥我国人力资源优势，支持扩大优质家政服务供给，我国家政服务业提质扩容将迈入“快车道”，更好满足人民群众高品质生活服务需求。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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