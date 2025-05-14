第二艘国产大型邮轮顺利实现坞内起浮（新视点）
图为第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”起浮现场。
日前，第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”（H1509）顺利实现坞内起浮，由结构和舾装建造阶段转入内装和系统完工调试阶段，为2026年底完工交付打下基础。
起浮是大型邮轮建造的关键节点。在中船集团协调下，外高桥造船公司制定了周密的起浮工作方案，形成涵盖项目管理、安全、质量、舾装、涂装、内装等部门的起浮期间陆上/船上一级和二级指挥体系。H1509船经过起浮，释放全船残余应力、测定重量重心等关键工艺要素和技术指标，验证了邮轮在设计、工艺、生产准备、总装建造等阶段取得的科研成果。
从入坞总装搭载到实现首次起浮这一节点，H1509船较首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”用时缩短了1个月。这背后，凝聚着中船集团和外高桥造船公司的努力。他们从设计建造、工艺工法、项目管理、内装工程等方面，对“爱达·魔都号”的研制建造进行了总结，并在此基础上推动流程优化和技术攻坚。
应用新工法。外高桥造船公司先后实施大型总段移位、舱室材料总段封舱等新工法、建造策略、关键工艺共106项，进一步提升H1509船总段及船坞建造效率和质量。相继攻克大型邮轮薄板分总段在激光复合焊接、运输吊装、总组搭载等环节质量精度的控制技术，保障全船77个总段、42只分段的吊装任务，支撑了船体结构的快速精准总装搭载。
引入新设备。针对邮轮舾装量大、舾装区域狭窄等特点，外高桥造船公司大范围推进应用“共用支架”，相较传统方式减少30%密集区域支撑件数量、20%的支架重量，为后期舾装和绝缘施工提供了空间上的便利。H1509船在建造中，还注重强化供应链本土化建设，阳台工程包、升降娱乐系统等已完成国产化替代。
《 人民日报 》（ 2025年05月14日 18 版）
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