本报北京5月13日电 （记者李心萍）记者从中国中车集团获悉：新一代高性能高原风电机组近日在位于青海省德令哈市的中车德令哈新能源装备制造产业园下线。该风电机组功率达6.25兆瓦，可实现在高海拔、高辐射、强风沙、低气温、低气压等严苛条件下的安全高效稳定运行，对高海拔复杂气候条件具有更强的适应性。

中车德令哈新能源装备制造产业园是我国西部地区规模最大、产业最全的“风光储氢”一体化产业基地，实现了清洁能源装备青海有、青海造、青海用。其中，一期项目建有储能系统、风电整机制造车间，后续还将布局风电叶片、风电塔筒、电气装备等相关产业。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 12 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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