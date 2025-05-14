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西部边远地区寄递服务网络越织越密

包邮区有了新定义（大数据观察）

本报记者  韩  鑫
2025年05月14日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家邮政局
　　制图：张丹峰

　　内蒙古网上购物不包邮占比降至1.38%、西藏消费者收到包邮的海南椰子、多家电商平台上线新疆包邮服务……西部地区，物流业发生着新变化。

　　今年一季度，我国快递业务量累计完成451.4亿件，同比增长21.6%，其中西部地区快递业务量比重同比上升0.6个百分点。西部地区加速跻身“包邮区”行列，小包裹正写出崭新的“西邮记”。


　　配送模式新

　　集运中转  速度更快

　　夜幕下，极兔速递西安转运中心灯火通明，一辆辆货车排队等候。超7万平方米的操作场地上，多层传送带自动运转，智能扫描仪精准分拣，将每天数十万个包裹送往内蒙古西部的7个盟市、51个旗县。千里之外，沈阳转运中心同样繁忙，满载大米、海产、人参等货品的货车在这里集运中转，驰往内蒙古东部的通辽、赤峰、呼伦贝尔等地。

　　“我们采用集运模式，把各地发往内蒙古的包裹先集中到西安、沈阳中转仓，再统一分拨、直发。”极兔速递内蒙古市场负责人徐先涛介绍，这种模式通过规模效应，提升了运输车辆满载率、减少了中转次数，有效降低了单个包裹的运输成本，让包邮服务在地域辽阔的内蒙古更加普及，直达万千群众的家门口。

　　在赤峰市敖汉旗蒙古营子村，村民李中旭经营的极兔乡村快递服务站成了全村最有人气的地方。货架上，浙江义乌的小商品、广东佛山的小家电、山东寿光的蔬菜种子琳琅满目。“去年‘双11’，货架都堆满了。”李中旭说，代收点的服务覆盖400户村民，现在日均处理超200件快递。

　　包邮这一利好，也传导到更多商家。“以前直发内蒙古的快递，每公斤收费15元，比脐橙的单价还贵。”一名来自江西的脐橙卖家说，“现在通过转运仓集运中转，物流成本降低了近一半。”

　　目前，集运模式已在多家平台上显现效果。邮政速递对接拼多多等平台，在成都、西安、兰州、杭州组建4个中转仓；顺丰速运对接中铁集装箱西安分公司，使用集装箱班列集运快件；淘宝天猫电商平台通过集运模式，让西部地区消费者更充分地享受包邮服务。

　　集运模式破解不包邮难题，让消费需求得到释放。看业务量，去年内蒙古农村地区（旗县及以下）快递业务量、投递量分别完成2.17亿件和11.31亿件，同比分别增长57%和49%；看服务水平，2024年内蒙古地区快递服务现代农牧业2.36亿件，快递服务制造业1.83亿件。

　　物流成本进一步下降，也为寄递网络的铺展赋能。如今，内蒙古已建成盟市级物流园区24处、旗县级园区35处，各类分拨处理中心427个，形成覆盖全区的物流网络。各大快递企业正继续完善集运网络、提升服务水平，推动“快递进村”延展触及面。

　　购物清单新

　　包含大件  品类更多

　　新疆阿克苏地区的姑娘哈斯亚提在手机上打开了电商平台，进入了“新疆包邮”频道。她选中一张茶几，将其加入购物车，随后下单付款。“现在大件商品也能包邮了，很实惠。”哈斯亚提说。

　　近几年，包邮服务在新疆逐步扩展，哈斯亚提的购物清单也不断上新——

　　2023年，哈斯亚提的53件订单里，买的多是服饰、日用品。同年11月，江浙沪首个淘宝平台发新疆快递集运仓在杭州开仓，使新疆网购不包邮、不发货的问题得到改善。

　　2024年，哈斯亚提的下单量增长至89件，货品中新增了宠物零食、营养保健品。当年，多家电商平台在新疆推行包邮计划，助力了“电商西进”提速。

　　今年4月，淘宝将新疆包邮品类扩增至大件家装，实现沙发、床、洁具等大件商品“零运费”。这一来，床垫、落地灯、茶几开始出现在哈斯亚提的购物清单中。

　　“新疆包邮”频道上线1年多来，淘宝平台包邮商品数同比增长71%，带动线上消费潜力释放，新疆买家的包裹量同比增长42%。“自大件家装包邮服务上线以来，已有超8000家品牌、上百万件商品加入。”淘天集团家装供应链运营经理陆迪说，平台运费补贴为企业打开了新市场，也优化了消费者的购物体验。

　　经过多方共同努力，新疆的物流业显现出积极变化。

　　包裹流动更频繁。国家邮政局数据显示，推动包邮以来，进疆电商快件量日增长近百万件，日均进港件同比增长近48%；投递增量带动出疆寄递成本进一步降低，新疆快件收投比由2023年的3.05∶1降低至2024年的2.54∶1，行业发展更趋均衡。

　　服务能力更强劲。目前，新疆地区设立村级寄递物流综合服务站8025处，覆盖率近九成，末端服务“最后一公里”进一步畅通。此外，“乌鲁木齐—西安”快递电商班列双向对开，全列集装化运输，为快递企业的运输时效提供了保障，且较公路运输降低成本约5%。

　　最近，哈斯亚提有了新愿望——在网购生鲜水产时畅享包邮。目前，主要电商平台正加快落地中转仓、本地仓，未来，随着西部边远地区全品类商品物流的日臻完善，新疆的包邮服务将成色更足。

　　寄递路线新

　　深入县村  布局更广

　　一周时间，京东快递阿里狮泉河营业部负责人李栋，在“世界屋脊”上开车跑了800多公里。

　　墨竹工卡县、林周县距离拉萨市区较远，往返一趟需要两个多小时。最远的乡村距离县城70公里，村民收发快递，只能去县城的站点。为了找到最便捷的快递进村路线，李栋走访了这两个县，一口气跑了4个乡和7个村。

　　“一边和当地企业谈，一边跟村里农户聊，为的就是物色合适的村级自营站点，确定最优的运输线路。”李栋说。几番摸索，墨竹工卡县、林周县终于被纳入京东自营揽派范围。一条从拉萨通往两地多乡的物流线路就此开通。

　　“天南海北的包裹，早上抵达拉萨分拣，下午就能寄到这两个县，送货上门。”李栋清晰记得，正式揽派那天，县里下了雪，货车在山路上小心行驶，如期将第一批包裹顺利送到村民手上。设站不到半年，营业部日均单量已增至初期的3倍以上。

　　一次次物流上的开拓，好似穿针引线，让一条条寄递线路延展开来。

　　从2011年拉萨首个配送站落地，到2023年覆盖全区43个县区级网点，京东快递在雪域高原织起了一张高效物流网。如今，拉萨地区已实现“当日达”，林芝、日喀则等地区实现“次日达”，在较为偏远的阿里地区，配送时间也压缩至3到4天。

　　在“电商西进”带动下，运能和快件加速向西藏涌入。去年，西藏地区快递揽收量超3000万件，同比增长23%左右；投递量近1.2亿件，同比增长25.7%，增速均高于全国平均水平。754个邮政营业网点、4641个村邮站和811个快递网点，将快递服务送到了雪域高原的各个角落。

　　“通过开展专项整治行动，引导相关主体发展集运模式，内蒙古、西藏、新疆等西部边远地区‘不发货’‘不包邮’问题治理工作已取得积极成效。”国家邮政局有关负责人表示，通往西部地区的寄递服务网络越织越密、服务能力越来越强，助力当地激活消费、改善民生；下一步，将继续完善西部地区寄递服务网络，更好满足人民群众用邮需求。

　　在广袤边疆和偏远山乡，小包裹刷新着包邮区的定义，续写着物流业服务西部的“西邮记”。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月14日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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