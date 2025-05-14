强化数字赋能，完善支持政策

本报记者 李 波 王 者

“开饭嘞！”盛好三鲜饺子，舀上莲子粥，削好青苹果，月嫂曲希凤把早餐端上了桌。

去年，山东省青岛市市北区居民张敏怀上二胎，丈夫工作忙，老人身子弱，小两口一合计，不如找个住家月嫂。

好月嫂哪里找？张敏试着注册了青岛市家庭服务云平台账户，填写信息、一键发送。当天下午，平台入驻企业便联系张敏，推荐若干人选。

快速响应、精准匹配，关键在于数字赋能。为推动家政服务消费扩容升级，青岛市建立并不断完善“互联网+家政”数字化平台——青岛市家庭服务云平台，向市民提供母婴护理、居家养老等5个大类200多种家政服务。据介绍，平台已吸引近2000家家政服务企业入驻，涵盖6.2万名从业人员，共完成服务订单30多万单。

线下面谈，几经比较，张敏看中了有丰富经验的曲希凤，很快便签了约。

趁着张敏吃早餐的工夫，曲希凤轻声走进卧室，拿起柔软的毛巾，为刚睁眼的宝宝轻轻擦拭眼睛和口鼻；给宝宝洗头时，按压双耳，防止水流进入……住家20多天，曲希凤精益求精的服务，赢得张敏一家好评。

专业服务，源于系统培训。2022年，青岛开始实施为期3年的家庭服务业从业人员技能素质提升行动。截至目前，共开展培训685个班次，覆盖1.5万余人次，完成养老、育婴等技能等级认定3000余人次。积极参加培训的曲希凤考取了高级母婴护理师职业资格证书。

打拼路上，也少不了制度保障。曲希凤自己缴纳社会保险，政府部门每月给予300多元的补贴，公司为她缴纳了人身意外伤害险和第三方责任险。“2023年以来，青岛共计发放各类补贴1824.93万元，惠及家政服务机构1568户次。”青岛市人力资源和社会保障局副局长董海波介绍。

数字赋能叠加政策红利，正进一步推动家政服务消费扩容升级。

4月9日，商务部等9部门发布《关于促进家政服务消费扩容升级若干措施的通知》，提出“扩大优质家政服务供给”“加快家政服务业数字化发展”“完善财政金融支持政策”“加大社保支持力度”等12项重点举措，积极培育服务消费新增长点，更好满足人民群众高品质生活服务需求。

“家政服务这行当，越来越有奔头了！”曲希凤告诉记者，她所在的公司月薪在8000元及以上的月嫂占比超过三成，“去年，俺的月收入比刚入行时翻了一番！”对曲希凤来说，接单干活的劲头更足了。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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