原标题：5300米！中国石化刷新页岩气井垂深纪录

科技日报北京5月13日电 （记者操秀英）13日，记者从中国石化获悉，中国石化“深地工程·川渝天然气基地”再获重大突破——中原油田部署在四川盆地普光地区的铁北1侧HF井试获日产31.45万立方米高产工业气流。该井垂深超过5300米，水平段长达1312米，刷新了我国页岩气井垂深纪录。

普光气田是我国首个实现规模开发的深层高含硫气田，已高效开发20年。为实现长期稳产目标，中国石化不断寻找新的资源补充，将目光锁定到普光二叠系。普光探区二叠系超深层页岩气资源量丰富，但资源大都分布在埋深超过4500米的超深领域，地表、地下“双复杂”导致地层速度变化快，追踪难度极大，被业界视为“深地禁区”。为攻克这一难题，中国石化持续展开攻关，探索形成创新处理技术，实现了水平段优质页岩钻遇率100%，钻探精度堪比“在千米深的地下穿针引线”，最终成功钻探铁北1侧HF井。

针对铁北1侧HF井超深层页岩气藏存在的地层压力高、应力差大及灰岩夹层多等改造难点，攻关团队应用中国石化自主研发的175兆帕超高压压裂装备，采用超高压高排量穿层扩缝等改造模式，“一段一策”动态优化参数，在地下5300米的高压地层中开辟出一条纵横交错的“人造气路”。超深水平井体积压裂的顺利实施，可将气藏最深、最远处的资源全部收入囊中，助力实现气藏效益开发最大化。

中原油田首席专家彭君表示，中原油田正着手编制普光探区二叠系页岩气整体勘探开发方案，推动实现资源高效转化。同时，超深层地质评价、物探技术和压裂工艺的持续升级，也将进一步提升普光地区勘探开发效率，让“深地禁区”加速转变成为“深地粮仓”。

(责编：杨曦、陈键)

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